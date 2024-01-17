ОМОН намагається розігнати багатотисячний протест у Башкирії — відео

Влада РФ наказала бійцям ОМОНу розігнати учасників масштабної акції протесту в Башкортостані. Місцеве населення уже почали бити кийками, а також застосували проти мітингарів сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Масові протести у Башкирії: що відбувається

Що важливо розуміти, масштабна акція протесту в Башкортостані триває уже декілька діб. Її учасниками стали тисячі людей (станом на 17 січня йдеться про приблизно 3 тисячі - ред.), які вимагають у диктатора Володимира Путіна відставки тимчасового глави республіки Радія Хабірова.

Окрім того, люди хочуть, щоб влада звільнила відомого активіста Фаїля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Протести розпочалися 15 січня у місті Баймак й не припиняються досі.

Під час акції протесту у Башкирії почалися сутички між людьми та ОМОНом

До розгону мітингарів влада РФ уже долучила бійців ОМОНу.

За словами російських опозиційних ЗМІ, перших демонстрантів затримали після того, як протестувальникам вдалося відтіснити на кілька метрів бійців ОМОНу зі щитами, які стояли біля будівлі суду.

ОМОНівці били протестувальників кийками, у відповідь їх закидали шматками снігу, а також рукавичками і шапками. Крім того, у бік омонівців, як стверджується, летіли їхні ж кийки. Анонімні Telegram-канали повідомили, що проти людей, які зібралися біля будівлі суду, застосували сльозогінний газ. ЗМІ повідомляють, що в протестувальників кидали димові шашки, які активісти кинули назад в омонівців. Sota заявила, що проти демонстрантів також застосували світлошумові гранати. Поширити

Також повідомляється, що ОМОН почав затримувати учасників протесту. Серед місцевих жителів є щонайменше двоє постраждалих.

Одному з активістів, як стверджують ЗМІ, вручили повістку до військкомату, після чого відвезли у ФСБ.