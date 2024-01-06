У Москві почались поодинокі протести родичів мобілізованих — відео

Дружини та родичі мобілізованих росіян у Москві провели низку одиночних протестних акцій із вимогою повернути їхніх чоловіків з розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Що відомо про протести у Москві родичів мобілізованих

Зазначається, що протестні акції проходили біля будівель Міноборони та адміністрації президента РФ.

В учасників протесту були при собі плакати із вимогами до проведення демобілізації.

На одному з них був напис: "Наша влада перетворила моє життя на пекло відтоді, як 15 місяців тому цивільних людей забрали на фронт. Вимагаємо демобілізацію".

Що відомо про ставлення силовиків до учасників протесту

Затримань не було. Як стверджує "Шлях додому", під час пікету біля адміністрації президента співробітник ФСО викликав поліцію, однак після приїзду поліцейські підтвердили, що одиночні пікети "є законною формою протесту".

Згідно із російським законом вони справді не потребують узгодження, проте останніми роками їхніх учасників нерідко затримували, посилаючись на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, які, як і раніше, діють у Москв.

Близько 15 жінок у білих хустках, як стверджується, родички мобілізованих, також поклали квіти до могили Невідомого солдата.

У телеграм-каналі "Шлях додому" стверджується, що подібні акції – покладання квітів до меморіалів Великої вітчизняної війни – відбулися в суботу в багатьох містах Росії. У Петербурзі, зокрема, в акції взяли участь п'ять жінок.

У повідомленні про цю акцію міститься заклик до мирних переговорів між Росією та Україною і йдеться про "помилку" президента РФ Володимира Путіна, при цьому прямого засудження російського вторгнення в Україну немає.