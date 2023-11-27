Нас зраджують та винищують. Жінки мобілізованих росіян оприлюднили потужне звернення

Жінки мобілізованих до лав злочинної армії РФ в Україні звернулись до росіян да звинуватили диктаторський режим злочинця Володимира Путіна у зраді.

Жінки мобілізованих росіян вимагають від Путіна повернути їхніх чоловіків додому

За інформацією українського Центру “Хочу жити”, який займається адаптацією військовополонених росіян та тих військових окупаційної армії, які відмовились від подальшої участі у злочинній війні, жінки та рідні мобілізованих для участі у війні проти України росіян вимагають повернути їх додому.

У зверненні до росіян, жінки звинуватили кремлівський диктаторський режим у зраді їхніх чоловіків, які проливають кров на фронті.

Зокрема, військовому злочинцю Путіну нагадали його ж заяви про те, що в Росії не буде проводитись мобілізація після початку вторгнення в Україну.

Які звинувачення у бік Кремля висувають жінки мобілізованих до армії РФ

Окрім цього жінки засудили російську владу за спробу заспокоїти невдоволених грошовими виплатами.

Також обурені жінки питаються, чому до Росії повертають реальних злочинців з лав армії РФ в Україні, які творили жахливі речі під час окупації українських територій.

Обіцянки за фактом виявились пустушкою. Багато хто не повернуться ніколи. Мобілізація виявилася страшною помилкою. Нас покарали за нашу законослухняність. За ширму стабільності для більшості наші чоловіки платять кров'ю, а ми – здоров'ям та сльозами, - йдеться у зверненні до росіян. Поширити

При цьому родички мобілізованих все ще сподіваються на допомогу з боку кремлівського диктатора, у якого на носі вибори.

Мовляв, маю почути потенційних виборців. Може й почує. Для цього потрібно, щоб ваш голос звучав дедалі голосніше і не обмежувався закритими зустрічами із чиновниками замість публічних акцій.