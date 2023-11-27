Нас предают и истребляют. Жены мобилизованных россиян выпустили мощное обращение

Жены мобилизованных в ряды преступной армии РФ в Украине обратились к россиянам и обвинили диктаторский режим преступника Владимира Путина в измене.

Жены мобилизованных россиян требуют от Путина вернуть их мужчин домой

По информации украинского Центра "Хочу жить", который занимается адаптацией военнопленных россиян и военных оккупационной армии, которые отказались от дальнейшего участия в преступной войне, жены и родные мобилизованных для участия в войне против Украины россиян требуют вернуть их домой.

В обращении к россиянам женщины обвинили кремлевский диктаторский режим в предательстве их мужчин, которые проливают кровь на фронте.

В частности, военному преступнику Путину напомнили его заявления о том, что в России не будет проводиться мобилизация после начала вторжения в Украину.

Какие обвинения в сторону Кремля выдвигают жены мобилизованных в армию РФ

Кроме этого, женщины осудили российские власти за попытку успокоить недовольных денежными выплатами.

Также возмущенные жены спрашивают, почему в Россию возвращают реальных преступников из рядов армии РФ в Украине, которые творили ужасные вещи во время оккупации украинских территорий.

Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась ужасной ошибкой. Нас наказали за наше законопослушание. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы здоровьем и слезами, - говорится в обращении к россиянам. Поделиться

При этом родственники мобилизованных все еще надеются на помощь со стороны кремлевского диктатора, у которого выборы на носу.

Мол, должен услышать потенциальных избирателей. Может, и услышит. Для этого нужно, чтобы ваш голос звучал громче и не ограничивался закрытыми встречами с чиновниками вместо публичных акций.