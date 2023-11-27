Нас предают и истребляют. Жены мобилизованных россиян выпустили мощное обращение

Жены мобилизованных в ряды преступной армии РФ в Украине обратились к россиянам и обвинили диктаторский режим преступника Владимира Путина в измене.
Жены мобилизованных россиян требуют от Путина вернуть их мужчин домой
По информации украинского Центра "Хочу жить", который занимается адаптацией военнопленных россиян и военных оккупационной армии, которые отказались от дальнейшего участия в преступной войне, жены и родные мобилизованных для участия в войне против Украины россиян требуют вернуть их домой.
В обращении к россиянам женщины обвинили кремлевский диктаторский режим в предательстве их мужчин, которые проливают кровь на фронте.
В частности, военному преступнику Путину напомнили его заявления о том, что в России не будет проводиться мобилизация после начала вторжения в Украину.
Какие обвинения в сторону Кремля выдвигают жены мобилизованных в армию РФ
Кроме этого, женщины осудили российские власти за попытку успокоить недовольных денежными выплатами.
Также возмущенные жены спрашивают, почему в Россию возвращают реальных преступников из рядов армии РФ в Украине, которые творили ужасные вещи во время оккупации украинских территорий.
При этом родственники мобилизованных все еще надеются на помощь со стороны кремлевского диктатора, у которого выборы на носу.
Мол, должен услышать потенциальных избирателей. Может, и услышит. Для этого нужно, чтобы ваш голос звучал громче и не ограничивался закрытыми встречами с чиновниками вместо публичных акций.
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