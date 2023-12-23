Чому Путін уникає нової хвилі мобілізації — пояснення ГУР

Незважаючи на високі втрати злочинної армії внаслідок штурмів на сході України, кремлівське керівництво не планує проводити нову хвилю масштабної мобілізації в Росії.

Чому Путін не поспішає із оголошенням мобілізації в РФ

За словами заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, наразі Кремль не має нагальної потреби у проведенні масштабної мобілізації.

Представник ГУР пояснив, що наразі в окупаційної російської армії поки є резерви для перекриття втрат.

Окрім цього, як зазначив Скібіцький, в російських окупантів є наявні резерви для розгортання на окупованих територіях України.

Кожного дня Росія здатна призивати до збройних сил через рекрутинг і мобілізаційні заходи приблизно 1 тис – 1 тис 200 осіб. Більшість з них йде на поповнення щоденних втрат, яких зазнає російський агресор, - зазначив представник ГУР. Поширити

Скібіцький підкреслив, що командування окупаційної російської армії загалом намагається підтримувати укомплектованість підрозділів уздовж лінії фронту на рівні 92-95% із метою збереження темпів власного наступу.

Представник ГУР визнав, що Росія досі має великий людський ресурс, зокрема, із досвідом бойових дій.

Також він нагадав, що Путін не наважиться на проведення другої хвилі мобілізації, оскільки не хоче аби це вплинуло на перебіг виборів.

Що ще змушує Путіна відмовитись від оголошення масштабної мобілізації в РФ

Скібіцький підкреслив, що серед росіян зростає невдоволення постійною прихованою мобілізацією.

Зокрема, як підкреслив представник ГУР, якщо на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну проти війни виступали близько 60% росіян, то наразі їхня кількість збільшилась до 70%.

За його словами, це не свідчить про ймовірність масштабних протестів у країні-агресорці, однак сама тендеція вже є.