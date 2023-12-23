Почему Путин избегает новой волны мобилизации — объяснение ГУР

Несмотря на высокие потери преступной армии в результате штурмов на востоке Украины, кремлевское руководство не планирует проводить новую волну масштабной мобилизации в России.

Почему Путин не торопится с объявлением мобилизации в РФ

По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, в настоящее время Кремль не нуждается в проведении масштабной мобилизации.

Представитель ГУР пояснил, что в настоящее время у оккупационной российской армии пока есть резервы для перекрытия потерь.

Кроме этого, как отметил Скибицкий, у российских оккупантов есть резервы для развертывания на оккупированных территориях Украины.

Каждый день Россия способна призывать к вооруженным силам из-за рекрутинга и мобилизационных мероприятий примерно 1 тыс. – 1 тыс. 200 человек. Большинство из них идет на пополнение ежедневных потерь, которые несет российский агрессор, - отметил представитель ГУР. Поделиться

Скибицкий подчеркнул, что командование оккупационной российской армии пытается поддерживать укомплектованность подразделений вдоль линии фронта на уровне 92-95% с целью сохранения темпов собственного наступления.

Представитель ГУР признал, что у России до сих пор есть большой человеческий ресурс, в частности, с опытом боевых действий.

Также он напомнил, что Путин не решится на проведение второй волны мобилизации, поскольку не хочет, чтобы это повлияло на ход выборов.

Что еще заставляет Путина отказаться от объявления масштабной мобилизации в РФ

Скибицкий подчеркнул, что среди россиян растет недовольство постоянной скрытой мобилизацией.

В частности, как подчеркнул представитель ГУР, если в начале преступного вторжения армии РФ в Украину против войны выступали около 60% россиян, то их количество увеличилось до 70%.

По его словам, это не свидетельствует о вероятности масштабных протестов в стране-агрессоре, однако сама тенденция уже есть.