В Москве начались одинокие протесты родственников мобилизованных — видео

Жены и родственники мобилизованных россиян в Москве провели ряд одиночных протестных акций с требованием вернуть их мужчин из развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Что известно о протестах в Москве мобилизованных родственников

Отмечается, что акции протеста проходили у зданий Минобороны и администрации президента РФ.

У протестующих были при себе плакаты с требованиями к проведению демобилизации.

На одном из них была надпись: "Наши власти превратили мою жизнь в ад с тех пор, как 15 месяцев назад гражданских людей забрали на фронт. Требуем демобилизацию".

Что известно об отношении силовиков к участникам протеста

Задержаний не последовало. Как утверждает "Путь домой", во время пикета у администрации президента сотрудник ФСО вызвал полицию, однако по приезде полицейские подтвердили, что одиночные пикеты "являются законной формой протеста".

По российскому закону они действительно не нуждаются в согласовании, однако в последние годы их участников нередко задерживали, ссылаясь на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, по-прежнему действующие в Москве.

Около 15 женщин в белых платках, как утверждается, родственники мобилизованных, также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В телеграмм-канале "Путь домой" утверждается, что подобные акции – возложение цветов к мемориалам Великой отечественной войны – прошли в субботу во многих городах России. В Петербурге, в частности, в акции приняло участие пять женщин.

В сообщении об этой акции содержится призыв к мирным переговорам между Россией и Украиной и речь идет о "ошибке" президента РФ Владимира Путина, при этом прямого осуждения российского вторжения в Украину нет.