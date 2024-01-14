У Тбілісі проросійські активісти вийшли на протест через "осквернення" ікони зі Сталіним
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У Тбілісі проросійські активісти вийшли на протест через "осквернення" ікони зі Сталіним

Грузія
Джерело:  SOVA

У Тбілісі, столиці Грузії, пройшов протест з вимогою покарання художниці, яку звинувачують у "оскверненні" релігійної ікони із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна. 

У Грузії протестували через "осквернення" ікони зі Сталіним

Як повідомляють грузинські ЗМІ, протест відбувся за участі представників радикального руху Alt-info 13 січня.

Вони провели акцію біля парламенту Грузії у Тбілісі після обливання фарбою ікони Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна.

Ми зібралися тут із конкретною вимогою, цією вимогою є справедливість. Ми вимагаємо покарання всіх тих, хто поводиться з нашою матір'ю-церквою у тій формі, яка переходить межу, — сказав один із лідерів руху, учасник акції Зураб Махарадзе.

Демонстранти вимагають перекваліфікувати адміністративну справу про дрібне хуліганство на кримінальну статтю.

Одночасно вони закликали посилити покарання за незаконне перешкоджання у виконанні релігійних обрядів шляхом насильства, погроз або образи почуттів віруючих. Наразі ця стаття у Кримінальному кодексі Грузії передбачає до року позбавлення волі.

Ікона Йосипа Сталіна у Грузії: що відомо

6 січня громадська активістка Ната Перадзе опублікувала відео, на кадрах якого видно облиту ікону диктатора Йосипа Сталіна в Кафедральному соборі святої Трійці.

Глава пресслужби Патріархії Грузії Андрій Джагмаїдзе підтвердив, що Сталін дійсно зображений на іконі Святої Матрони, і пояснив, що в цьому «інший контекст».

У МВС Грузії повідомили, що за фактом інциденту порушено справу за статтею 166 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка має на увазі дрібне хуліганство.

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