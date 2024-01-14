У Тбілісі проросійські активісти вийшли на протест через "осквернення" ікони зі Сталіним

У Тбілісі, столиці Грузії, пройшов протест з вимогою покарання художниці, яку звинувачують у "оскверненні" релігійної ікони із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна.

У Грузії протестували через "осквернення" ікони зі Сталіним

Як повідомляють грузинські ЗМІ, протест відбувся за участі представників радикального руху Alt-info 13 січня.

Вони провели акцію біля парламенту Грузії у Тбілісі після обливання фарбою ікони Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна.

Ми зібралися тут із конкретною вимогою, цією вимогою є справедливість. Ми вимагаємо покарання всіх тих, хто поводиться з нашою матір'ю-церквою у тій формі, яка переходить межу, — сказав один із лідерів руху, учасник акції Зураб Махарадзе. Поширити

Демонстранти вимагають перекваліфікувати адміністративну справу про дрібне хуліганство на кримінальну статтю.

Одночасно вони закликали посилити покарання за незаконне перешкоджання у виконанні релігійних обрядів шляхом насильства, погроз або образи почуттів віруючих. Наразі ця стаття у Кримінальному кодексі Грузії передбачає до року позбавлення волі.

In Tbilisi, the pro-Russian ultra-conservative movement “Alt-info” is rallying outside parliament due to the “insult” of an icon with Stalin by social activists pic.twitter.com/wxHpQ5GH6t — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) January 13, 2024

Ікона Йосипа Сталіна у Грузії: що відомо

6 січня громадська активістка Ната Перадзе опублікувала відео, на кадрах якого видно облиту ікону диктатора Йосипа Сталіна в Кафедральному соборі святої Трійці.

Глава пресслужби Патріархії Грузії Андрій Джагмаїдзе підтвердив, що Сталін дійсно зображений на іконі Святої Матрони, і пояснив, що в цьому «інший контекст».

У МВС Грузії повідомили, що за фактом інциденту порушено справу за статтею 166 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка має на увазі дрібне хуліганство.