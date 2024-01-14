У Тбілісі проросійські активісти вийшли на протест через "осквернення" ікони зі Сталіним

У Тбілісі, столиці Грузії, пройшов протест з вимогою покарання художниці, яку звинувачують у "оскверненні" релігійної ікони із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна.
У Грузії протестували через "осквернення" ікони зі Сталіним
Як повідомляють грузинські ЗМІ, протест відбувся за участі представників радикального руху Alt-info 13 січня.
Вони провели акцію біля парламенту Грузії у Тбілісі після обливання фарбою ікони Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна.
Демонстранти вимагають перекваліфікувати адміністративну справу про дрібне хуліганство на кримінальну статтю.
Одночасно вони закликали посилити покарання за незаконне перешкоджання у виконанні релігійних обрядів шляхом насильства, погроз або образи почуттів віруючих. Наразі ця стаття у Кримінальному кодексі Грузії передбачає до року позбавлення волі.
Ікона Йосипа Сталіна у Грузії: що відомо
6 січня громадська активістка Ната Перадзе опублікувала відео, на кадрах якого видно облиту ікону диктатора Йосипа Сталіна в Кафедральному соборі святої Трійці.
Глава пресслужби Патріархії Грузії Андрій Джагмаїдзе підтвердив, що Сталін дійсно зображений на іконі Святої Матрони, і пояснив, що в цьому «інший контекст».
У МВС Грузії повідомили, що за фактом інциденту порушено справу за статтею 166 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка має на увазі дрібне хуліганство.
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