Правляча партія Грузії вирішила не голосувати під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи за резолюцію, в якій російського диктатора Володимира Путіна визнали диктатором.
Правляча партія Грузії не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
За цю резолюцію в ПАРЄ проголосувала тільки представниця опозиційної партії "Громадяни" Кетеван Туразашвілі. При цьому члени політичної партії "Грузинської мрії" не брали участі в голосуванні.
Глава делегації "Грузинської мрії" в ПАРЄ Іраклій Чіковані розповів, що частина представників партії влади перебувають у Польщі як спостерігачі на парламентських виборах, що відбудуться 15 жовтня, а в нього самого нібито були "інші справи". При цьому він додав, що в попередні роки грузинські депутати також у різному складі були присутніми на голосуваннях у ПАРЄ.
Чиновник заявив, що для Грузії є сенс щось обговорювати з Росією або про неї "тільки через одне завдання - відновлення територіальної цілісності та становище наших громадян на окупованих територіях".
Водночас відповідаючи на запитання журналістів про те, чи згоден він сам, що Росія стала диктатурою, Чіковані заявив, що в Росії "є проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".
ПАРЄ визнала Путіна диктатором
Парламентарі одноголосно прийняли резолюцію про визнання Росії диктатурою.
Асамблея підкреслила, що Володимир Путін обіймає владу як президент або прем’єр-міністр з 2000 року.
Поправки до російської Конституції в липні 2020 року продовжили його потенційний президентський термін до 2036 року.
Також в ПАРЄ закликали припинити будь-які контакти з Путіним після закінчення його нинішнього президентського терміну, за винятком гуманітарних контактів і у випадку прагнення до миру.
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