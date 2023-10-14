Правляча партія Грузії вирішила не голосувати під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи за резолюцію, в якій російського диктатора Володимира Путіна визнали диктатором.

Правляча партія Грузії не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором

За цю резолюцію в ПАРЄ проголосувала тільки представниця опозиційної партії "Громадяни" Кетеван Туразашвілі. При цьому члени політичної партії "Грузинської мрії" не брали участі в голосуванні.

Глава делегації "Грузинської мрії" в ПАРЄ Іраклій Чіковані розповів, що частина представників партії влади перебувають у Польщі як спостерігачі на парламентських виборах, що відбудуться 15 жовтня, а в нього самого нібито були "інші справи". При цьому він додав, що в попередні роки грузинські депутати також у різному складі були присутніми на голосуваннях у ПАРЄ.

Чиновник заявив, що для Грузії є сенс щось обговорювати з Росією або про неї "тільки через одне завдання - відновлення територіальної цілісності та становище наших громадян на окупованих територіях".

Водночас відповідаючи на запитання журналістів про те, чи згоден він сам, що Росія стала диктатурою, Чіковані заявив, що в Росії "є проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".

ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Парламентарі одноголосно прийняли резолюцію про визнання Росії диктатурою.

Асамблея підкреслила, що Володимир Путін обіймає владу як президент або прем’єр-міністр з 2000 року.

Поправки до російської Конституції в липні 2020 року продовжили його потенційний президентський термін до 2036 року.

Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатуру, - заявили парламентарі. Поширити

Також в ПАРЄ закликали припинити будь-які контакти з Путіним після закінчення його нинішнього президентського терміну, за винятком гуманітарних контактів і у випадку прагнення до миру.