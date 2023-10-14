Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором
Категория
Мир
Дата публикации

Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Правящая партия Грузии решила не голосовать во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию, в которой российский диктатор Владимир Путин признан диктатором.

Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором

За эту резолюцию в ПАСЕ проголосовала только представитель оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили. При этом члены политической партии "Грузинской мечты" не участвовали в голосовании.

Глава делегации "Грузинской мечты" в ПАСЕ Ираклий Чиковани рассказал, что часть представителей партии власти находятся в Польше как наблюдатели на состоявшихся 15 октября парламентских выборах, а у него самого якобы были "другие дела". При этом он добавил, что в предыдущие годы грузинские депутаты также в разном составе присутствовали на голосованиях в ПАСЕ.

Чиновник заявил, что для Грузии есть смысл что-то обсуждать с Россией или о ней "только из-за одной задачи – восстановления территориальной целостности и положения наших граждан на оккупированных территориях".

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, согласен ли он сам, что Россия стала диктатурой, Чиковани заявил, что у России "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

ПАСЕ признала Путина диктатором

Парламентарии единогласно приняли резолюцию о признании России диктатурой.

Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин занимает власть как президент или премьер-министр с 2000 года.

Поправки к российской Конституции в июле 2020 г. продлили его потенциальный президентский срок до 2036 года.

Преимущественная власть президента, которая является результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру. , – заявили парламентарии.

Также в ПАСЕ призвали прекратить какие-либо контакты с Путиным по истечении его нынешнего президентского срока, за исключением гуманитарных контактов и в случае стремления к миру.

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