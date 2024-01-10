Ікону зі Сталіним знайшли у тбіліському храмі. Суспільство Грузії обурене

У храмі Тбілісі висить ікона з диктатором Сталіним

У головному соборі Тбілісі – храмі Святої Трійці ("Самеба") – знайшли ікону, де разом із російською святою Матроною Московською зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Йдеться про ікону святої Матрони Московської, яка зарахована до лику святих рішенням Російської православної церкви у 2004 році. Сталін зображений у пальто, промальовані його зачіска і вуса. Тобто впізнати його на зображенні дуже легко.

Помітив ікону й опублікував відео із собору історик Гіоргі Канделакі.

Ікона Йосифа Сталіна, ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисячного духовенства і творця радянської тоталітарної системи, у Троїцькому соборі. Черговий успіх російської інформаційної бойової машини, який час помітити, – написав він. Поширити

Це повідомлення викликало обурення у соцмережах. Люди протестують проти появи тирана в церкві та вимагають пояснень, як і чому це сталося.

Засновник Республіканської партії Грузії, дисидент радянської доби Леван Бердзенішвілі заявив, що цей інцидент свідчить про дуже серйозну проблему:

Якщо люди думають, що Сталін – святий, то ці люди самі зовсім не святі. Поширити

Лабораторія вивчення радянського минулого (СОВЛАБ), яка зосереджена на темі розстрілів священнослужителів за часів правління Сталіна, засудила появу цього зображення у храмі.

Наругою над пам’яттю жертв радянсько-російського тоталітаризму є також наявність цієї ікони у Свято-Троїцькому соборі незадовго до 103-ї річниці окупації Грузії Радянською Росією (ініціатором якої був Йосип Сталін), – йдеться у заяві. Поширити

А богослов Гоча Барнов заявив телеканалу "Мтаварі Архі", що наявність ікони в соборі є "богохульством" і що вона повинна бути негайно вилучена.

Реакція храму на закиди про ікону зі Сталіним

Водночас голова служби зі зв'язків із громадськістю патріархії отець Андріа Джагмаїдзе заявив, що ікона перебуває в соборі вже кілька місяців, але питання про зображення Сталіна на іконі нібито порушили спеціально саме зараз, щоб "зіпсувати свято Різдва Христового".

З'ясувалося, що ікону храму подарували керівники проросійської політичної сили "Альянс патріотів Грузії". Оскільки нібито Сталін зустрівся у 1941 році з Матроною і саме вона вмовила його не залишати столицю, коли до Москви підійшли німецькі війська. Крім того, за її порадою Сталін нібито розпорядився винести на лінію фронту ікону Казанської Божої матері.

Пізніше ікону в храмі Святої Трійці невідомі облили фарбою. Поліція розпочала провадження за статтею 166 Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.