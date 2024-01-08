Навіщо у РФ відновили сталінський СМЕРШ — пояснення розвідки Британії

Британські розвідники звернули увагу на те, що у відкритих джерелах уже з'явилися фото російських оперативників, які носять нашивки з надписом “СМЕРШ”.
Відновлення підрозділу “СМЕРШ” у Росії: що відомо
Російська влада наприкінці 2023 року офіційно оголосила про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ".
Що важливо розуміти, назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Його заснував радянський диктатор Йосип Сталін.
У часи СРСР цей підрозділ існував протягом 1941-1946 роках.
За словами представників Міноборони Великої Британії, поки не вдалося дізнатися, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.
Іноземні розвідники також озвучили припущення, що це можна вважати ще одним свідченням того, як влада РФ намагається зобразити російсько-українську війну як повторення Другої світової.
Окрім того, наголошується, що команда Путіна імітує боротьбу з проникненням зовнішніх загроз в Росію.
Британська розвідка також попереджає про посилення Росгвардії
Згідно з даними британської розвідки, Росгвардія почала зміцнювати свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, причиною яких стала війна з Україною.
Окрім того, вдалося дізнатися про те, Росія сконцентрувалася на розформуванні угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників.
Розвідка Британії повідомляє, що його також мають намір підпорядкувати Росгвардії.
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