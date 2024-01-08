Навіщо у РФ відновили сталінський СМЕРШ — пояснення розвідки Британії

Британські розвідники звернули увагу на те, що у відкритих джерелах уже з'явилися фото російських оперативників, які носять нашивки з надписом “СМЕРШ”.

Відновлення підрозділу “СМЕРШ” у Росії: що відомо

Російська влада наприкінці 2023 року офіційно оголосила про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ".

Що важливо розуміти, назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Його заснував радянський диктатор Йосип Сталін.

У часи СРСР цей підрозділ існував протягом 1941-1946 роках.

За словами представників Міноборони Великої Британії, поки не вдалося дізнатися, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

Іноземні розвідники також озвучили припущення, що це можна вважати ще одним свідченням того, як влада РФ намагається зобразити російсько-українську війну як повторення Другої світової.

Окрім того, наголошується, що команда Путіна імітує боротьбу з проникненням зовнішніх загроз в Росію.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/URCt1exABm #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Eba74VLNpn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024

Британська розвідка також попереджає про посилення Росгвардії

Згідно з даними британської розвідки, Росгвардія почала зміцнювати свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, причиною яких стала війна з Україною.

З жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР". Поширити

Окрім того, вдалося дізнатися про те, Росія сконцентрувалася на розформуванні угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників.

Розвідка Британії повідомляє, що його також мають намір підпорядкувати Росгвардії.