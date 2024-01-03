РФ змінила підхід до планування ударів по Україні — розвідка Британії

На переконання британських розвідників, Росія вирішила змінити підхід до завдання ударів по Україні з далекої відстані. Тепер вона намагається знищити оборонні потужності, а не енергетичну інфраструктуру України.

Чого українцям очікувати від Росії найближчим часом

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що з 29 грудня 2023 року країна-агресорка наростила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні.

Під час цієї атаки було використано велику частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, які РФ накопичувала протягом останніх місяців.

Нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких пріоритет віддавався енергетичній інфраструктурі України. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 January 2024.



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Чимало експертів були переконані в тому, що країна-агресорка має намір відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року.

Проте останні дії армії РФ вказують на те, що вона, принаймні тимчасово, вирішила змінити підхід до завдання ударів на великій відстані.

Ті, хто планують російські операції, майже напевно визнають все більшу важливість відповідних оборонних промислових потужностей, оскільки вони готуються до тривалої війни, - пояснюють у Міноборони Британії. Поширити

Що важливо розуміти, протягом останніх 5 днів Росія випустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Масована атака РФ на Україну 2 січня: що важливо знати

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що Росія запустила по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 змогли знищити.

Наші сили ППО змогли збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Згідно з останніми даними, 5 людей загинули та ще 127 постраждали.

Під удари ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.