РФ изменила подход к планированию ударов по Украине — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ изменила подход к планированию ударов по Украине — разведка Британии

Минобороны Британии
ракета РФ
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По убеждению британских разведчиков, Россия решила изменить подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния. Теперь она пытается уничтожить оборонные мощности, а не энергетическую инфраструктуру Украины.

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Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что с 29 декабря 2023 года страна-агрессорка нарастила интенсивность своих дальнобойных ударов по Украине.

В ходе этой атаки была использована большая часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, которые РФ накапливала в последние месяцы.

Недавние удары, скорее всего, были направлены, прежде всего, на оборонную промышленность Украины. Это контрастирует с большими атаками минувшей зимы, во время которых приоритет отдавался энергетической инфраструктуре Украины.

Многие эксперты были убеждены в том, что страна-агрессорка намерена возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года.

Однако последние действия армии РФ указывают на то, что она, по крайней мере, временно решила изменить подход к нанесению ударов на большом расстоянии.

Планирующие российские операции почти наверняка признают все большую важность соответствующих оборонных промышленных мощностей, поскольку они готовятся к длительной войне, - объясняют в Минобороны Британии.

Что важно понимать, за последние 5 дней Россия выпустила по территории Украины по меньшей мере 500 ракет и ударных дронов.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что Россия запустила по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Наши силы ПВО смогли сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Согласно последним данным, 5 человек погибли и еще 127 пострадали.

Под удары врага попали Киев, Киевская область и Харьков.

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