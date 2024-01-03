РФ изменила подход к планированию ударов по Украине — разведка Британии

По убеждению британских разведчиков, Россия решила изменить подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния. Теперь она пытается уничтожить оборонные мощности, а не энергетическую инфраструктуру Украины.

Чего ждать украинцам от России в ближайшее время

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что с 29 декабря 2023 года страна-агрессорка нарастила интенсивность своих дальнобойных ударов по Украине.

В ходе этой атаки была использована большая часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, которые РФ накапливала в последние месяцы.

Недавние удары, скорее всего, были направлены, прежде всего, на оборонную промышленность Украины. Это контрастирует с большими атаками минувшей зимы, во время которых приоритет отдавался энергетической инфраструктуре Украины. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SlM6qFaEjx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xeT7pmeKrM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2024

Многие эксперты были убеждены в том, что страна-агрессорка намерена возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года.

Однако последние действия армии РФ указывают на то, что она, по крайней мере, временно решила изменить подход к нанесению ударов на большом расстоянии.

Планирующие российские операции почти наверняка признают все большую важность соответствующих оборонных промышленных мощностей, поскольку они готовятся к длительной войне, - объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Что важно понимать, за последние 5 дней Россия выпустила по территории Украины по меньшей мере 500 ракет и ударных дронов.

Массированная атака РФ на Украину 2 января: что важно знать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что Россия запустила по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Наши силы ПВО смогли сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Согласно последним данным, 5 человек погибли и еще 127 пострадали.

Под удары врага попали Киев, Киевская область и Харьков.