РФ підвищує боєздатність Росгвардії — розвідка Британії

Розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

РФ підвищує боєздатність Росгвардії

У відомстві нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

(1) Rosgvardia, the Russian National Guard, is bolstering its resources and personnel as a result of upheavals in Russia’s internal security scene from the war in Ukraine. Elements of private military company Wagner Group came under Rosgvardia from October 2023, — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 7, 2024

Як зазначили у розвідці, також РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.

Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.

Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії – ред.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності, – йдеться в огляді. Поширити

Що відомо про мобілізацію в РФ

4 серпня Путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років із 1 січня 2024 року. Верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років.

Спочатку міністр оборони РФ Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що "дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років".

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.