РФ повышает боеспособность Росгвардии — разведка Британии

Разведка Великобритании отмечает, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.

РФ повышает боеспособность Росгвардии

В ведомстве напомнили, что с октября 2023 в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а 3 января 2024 - батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

(1) Rosgvardia, the Russian National Guard, is bolstering its resources and personnel as a result of upheavals in Russia’s internal security scene from the war in Ukraine. Elements of private military company Wagner Group came under Rosgvardia from October 2023, — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 7, 2024

Как отметили в разведке, также РФ прилагает усилия для расформирования группировки "Каскад", которая специализируется на использовании беспилотников, чтобы подчинить его части Росгвардии.

Кроме того, как напоминает британская разведка, в июле 2023 года Госдума РФ разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение.

Новые возможности вместе с пополнением ее (Росгвардии – ред.) опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности, – говорится в обзоре. Поделиться

Что известно о мобилизации в РФ

4 августа Путин подписал указ о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Верхний предел призывного возраста сдвинется с нынешних 27 до 30 лет, нижний останется на прежнем уровне – 18 лет.

Первоначально министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал сдвинуть нижнюю планку, установив призывной возраст 21-30 лет, Путин поддержал эту идею. В таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении, но в июле председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что было решено увеличить только верхний предел призывного возраста. Он утверждал, что "очень многие ребята хотят уйти и служить именно в 18 лет".

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние полгода 270 тысяч человек добровольно подписали контракты с российским министерством обороны.

Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.