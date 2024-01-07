РФ повышает боеспособность Росгвардии — разведка Британии

Разведка Великобритании отмечает, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.
РФ повышает боеспособность Росгвардии
В ведомстве напомнили, что с октября 2023 в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а 3 января 2024 - батальон "Восток" из так называемой "ДНР".
Как отметили в разведке, также РФ прилагает усилия для расформирования группировки "Каскад", которая специализируется на использовании беспилотников, чтобы подчинить его части Росгвардии.
Кроме того, как напоминает британская разведка, в июле 2023 года Госдума РФ разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение.
Что известно о мобилизации в РФ
4 августа Путин подписал указ о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Верхний предел призывного возраста сдвинется с нынешних 27 до 30 лет, нижний останется на прежнем уровне – 18 лет.
Первоначально министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал сдвинуть нижнюю планку, установив призывной возраст 21-30 лет, Путин поддержал эту идею. В таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении, но в июле председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что было решено увеличить только верхний предел призывного возраста. Он утверждал, что "очень многие ребята хотят уйти и служить именно в 18 лет".
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние полгода 270 тысяч человек добровольно подписали контракты с российским министерством обороны.
Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-