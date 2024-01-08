Зачем в РФ возобновили сталинский СМЕРШ — объяснение разведки Британии

Британские разведчики обратили внимание на то, что в открытых источниках уже появились фото российских оперативников, носящих нашивки с надписью “СМЕРШ”.

Возобновление подразделения “СМЕРШ” в России: что известно

Российские власти в конце 2023 года официально объявили о возобновлении советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ".

Что важно понимать, название подразделения – это аббревиатура от российской фразы "смерть шпионам". Его основал советский диктатор Иосиф Сталин.

Во времена СССР это подразделение существовало в 1941-1946 годах.

По словам представителей Минобороны Великобритании, пока не удалось узнать, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки или это просто изменение названия.

Иностранные разведчики также озвучили предположение, что это можно считать еще одним свидетельством того, как власти РФ пытаются изобразить российско-украинскую войну как повторение Второй мировой.

Кроме того, указано, что команда Путина имитирует борьбу с проникновением неких внешних угроз в Россию.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/URCt1exABm #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Eba74VLNpn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024

Британская разведка также предупреждает об усилении Росгвардии

Согласно данным британской разведки, Росгвардия начала укреплять свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, причиной которых стала война с Украиной.

С октября 2023 в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а 3 января 2024 - батальон "Восток" из так называемой "ДНР". Поделиться

Кроме того, удалось узнать о том, что Россия сконцентрировалась на расформировании группировки "Каскад", специализирующейся на использовании беспилотников.

Разведка Британии сообщает, что его намерены подчинить Росгвардии.