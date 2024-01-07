Разведка США узнала о масштабной коррупции в армии Китая
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка США узнала о масштабной коррупции в армии Китая

сша
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Источник:  Bloomberg

Разведка США узнала, что китайский лидер Си Цзиньпин провел масштабные чистки в военных кругах из-за тотальной коррупции, которая подрывает его усилия по модернизации вооруженных сил и подвергает сомнению способность Китая вести войну.

Разведка США узнала о масштабной коррупции в армии Китая

Американские чиновники считают, что коррупция в ракетных войсках Китая и во всей оборонно-промышленной базе страны настолько масштабна, что Си вряд ли будет планировать масштабные военные действия в ближайшие годы.

Как пишет агентство, американская сторона привела несколько примеров такой коррупции в китайских оборонных кругах. В частности, ракеты, заправленные водой вместо топлива, огромные поля ракетных шахт на западе Китая не функционируют должным образом, чтобы позволить ракетам эффективно запускаться.

По оценкам США, коррупция в китайской Народно-освободительной армии привела к подрыву доверия к ее общим возможностям, особенно когда речь идет о ракетных войсках, а также отвергла некоторые из ключевых приоритетов модернизации Си, сказали собеседники агентства.

За последние шесть месяцев в результате расследования дела о взяточничестве в Китае было задержано более десятка высокопоставленных должностных лиц оборонного ведомства, что может быть самой большой в современной истории Китая репрессией против военнослужащих.

В то же время, по оценкам США, чистки в военных кругах свидетельствуют о том, что власти Си остаются крепкими и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном счете, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

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