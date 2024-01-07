Розвідка США дізналась, що китайський лідер Сі Цзіньпін провів масштабні чистки у військових колах через тотальну корупцію, яка підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну.

Розвідка США дізналась про масштабну корупцію в армії Китаю

Американські посадовці вважають, що корупція в ракетних військах Китаю і в усій оборонно-промисловій базі країни є настільки масштабною, що Сі навряд чи плануватиме масштабні військові дії в найближчі роки.

Як пише агентство, американська сторона навела кілька прикладів такої корупції в китайських оборонних колах. Зокрема, ракети, заправлені водою замість палива, а величезні поля ракетних шахт на заході Китаю не функціонують належним чином, щоб дозволити ракетам ефективно запускатися.

За оцінками США, корупція в китайській Народно-визвольній армії призвела до підриву довіри до її загальних можливостей, особливо коли йдеться про ракетні війська, а також відкинула назад деякі з ключових пріоритетів модернізації Сі, сказали співрозмовники агентства.

За останні шість місяців у результаті розслідування справи про хабарництво в Китаї було затримано більше десятка високопосадовців оборонного відомства, що може бути найбільшою в сучасній історії Китаю репресією проти військовослужбовців.

Водночас, за оцінками США, чистки у військових колах свідчать про те, що влада Сі залишається міцною і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, викорінення корупції і, в кінцевому підсумку, до підготовки збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі.