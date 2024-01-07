Розвідка США дізналась про масштабну корупцію в армії Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації

Розвідка США дізналась про масштабну корупцію в армії Китаю

сша
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Розвідка США дізналась, що китайський лідер Сі Цзіньпін провів масштабні чистки у військових колах через тотальну корупцію, яка підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну.

Розвідка США дізналась про масштабну корупцію в армії Китаю

Американські посадовці вважають, що корупція в ракетних військах Китаю і в усій оборонно-промисловій базі країни є настільки масштабною, що Сі навряд чи плануватиме масштабні військові дії в найближчі роки.

Як пише агентство, американська сторона навела кілька прикладів такої корупції в китайських оборонних колах. Зокрема, ракети, заправлені водою замість палива, а величезні поля ракетних шахт на заході Китаю не функціонують належним чином, щоб дозволити ракетам ефективно запускатися.

За оцінками США, корупція в китайській Народно-визвольній армії призвела до підриву довіри до її загальних можливостей, особливо коли йдеться про ракетні війська, а також відкинула назад деякі з ключових пріоритетів модернізації Сі, сказали співрозмовники агентства.

За останні шість місяців у результаті розслідування справи про хабарництво в Китаї було затримано більше десятка високопосадовців оборонного відомства, що може бути найбільшою в сучасній історії Китаю репресією проти військовослужбовців.

Водночас, за оцінками США, чистки у військових колах свідчать про те, що влада Сі залишається міцною і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, викорінення корупції і, в кінцевому підсумку, до підготовки збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай планує скористатися поразкою Росії в Україні – FT
Китай планує скористатися поразкою Росії в Україні – FT
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ використовує китайські верстати у військовій промисловості — FT
верстати
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай ввів санкції проти компаній зі США за продаж зброї Тайваню
Китай

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм