РФ використовує китайські верстати у військовій промисловості — FT

Поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів з Китаю зросли вдесятеро після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, китайські виробники тепер домінують у торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним керуванням (ЧПК), важливими для російської військової промисловості.

Китай збільшив поставки сучасних верстатів до РФ

Стрімке зростання поставок верстатів з ЧПК, які дозволяють надзвичайно точно фрезерувати метал, викликає велике занепокоєння у союзників України на тлі спроб обмежити доступ Росії до цього обладнання.

Російські митні дані показують, що в липні 2023 року китайські виробники відвантажили інструментів з ЧПК на $68 млн, що є останньою доступною цифрою, яку можна перевірити, порівняно з лише $6,5 млн у лютому 2022 року.

Доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама Майкл Раска сказав, що експорт верстатів з ЧПК є прикладом того, як Китай і Росія поглиблюють військово-промислове партнерство.

Пекін та Москва мають однаковий політичний інтерес, який полягає в тому, щоб кинути виклик і протистояти США, пояснив Раска.

Справа в тому, що Росія була відрізана від імпорту європейського обладнання, і у неї немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай, - додав він. Поширити

Поставки інструментів з ЧПК до Росії з ЄС, який історично був основним джерелом таких пристроїв для РФ, різко скоротився через посилення санкцій з лютого 2022 року. Аналітики кажуть, що Москва прагне отримувати інструменти з ЧПК із джерел поза міжнародним контролем.

Митні декларації показують, що пристрої з ЧПК китайського походження становили 57% російського імпорту за вартістю в липні, тоді як до повномасштабної війни цей показник становив лише 12%. Це свідчить про те, що Москва також продовжувала імпортувати значні обсяги інструментів з ЧПК, виготовлених на Тайвані і в Південній Кореї.

У листопаді США запровадили широкі санкції. Китайські компанії, які продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують зіштовхнутися з обмеженнями з боку США, що можуть поставити під загрозу їхню здатність торгувати на інших ринках.

Пекін наполягає на тому, що не постачає летальну зброю до Москви і заперечує підтримку вторгнення в Україну, але також відмовляється від застосування санкцій. Торгівля між Китаєм та РФ, включаючи нафту, обладнання, споживчі товари та автомобілі, допомагає підтримувати російську економіку, що постраждала від санкцій. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв у жовтні 2023 року, що річний товарообіг між двома країнами досяг "історичного максимуму" - майже 200 мільярдів доларів.

Аналітик організації з аналізу конфліктів C4ADS Аллен Маггард каже, що інструменти з ЧПК допомагають швидко виготовляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів з постійним ступенем точності. Ці якості роблять верстати з ЧПК особливо цінними для оборонного виробництва.

Водночас, такі пристрої є досить великими, що ускладнює їх контрабандне ввезення в Росію із країн Заходу, порівняно з меншими компонентами, такими як мікрочіпи.

Аналіз записів про експорт, проведений FT, показує, що деякі з головних експортерів мають тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Наприклад, китайська компанія Wuhan Huazhong Numerical Control збільшила експорт до Росії. У 2017 році вона була головним підрядником у проекті заміни іноземних систем ЧПК на вітчизняні в оборонній промисловості країни і працювала з китайським виробником реактивних винищувачів Shenyang Aircraft Corporation.

HuazhongCNC сама була об'єктом санкцій США між 2008 і 2010 роками відповідно до закону, що забороняє передачу військових технологій або обладнання до Сирії, Ірану і Північної Кореї.

Колишній заступник помічника торгового представника США Емілі Кілкріз заявила, що Вашингтон неохоче використовував фінансові санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії, через побоювання, що це знизить ефективність таких заходів у разі кризи у відносинах із Пекіном.

Ця динаміка щодо надмірного використання санкцій дуже хвилює адміністрацію. Вони знають, що ці санкції та експортний контроль ніколи не будуть ідеальними. І тому вони дійсно зосереджені на тому, щоб Росія отримувала неякісні товари, - додала Кілкріз. Поширити

Аналіз Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії свідчить, що середня ціна для Росії на набір китайських товарів, які можуть підтримати її військові зусилля, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. Ціна китайського експорту тих самих товарів до інших країн зросла лише на 12%.

За словами директора Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Габуєва, чинні санкції США та експортний контроль проти військових підрядників Пекіна з інших питань призвели до того, що багато китайських компаній ігнорують потенційні ризики санкцій з боку США.

Багато китайських компаній очікують, що рано чи пізно всі компанії, пов'язані з Народно-визвольною армією, потраплять під санкції, - пояснив Габуєв. Поширити

Незрозуміло, як Росія розгорнула імпортовані нею китайські пристрої з ЧПК. Маггард вважає, що російські оборонні заводи лише починають використовувати китайські верстати.

Аналітики поки не можуть точно ідентифікувати, чи використовуються китайські верстати з ЧПК в РФ. На фотографіях та відео у соціальних мережах або пропагандистських програмах видно верстати з ЧПК європейських, тайванських, корейських або японських постачальників.

Цю картину підтверджують й інші джерела. Наприклад, митні записи показують, що великий російський імпортер верстатів з ЧПК CFT, який зараз перебуває під санкціями, до липня минулого року імпортував дуже мало продукції китайського походження. Витік внутрішніх документів компанії свідчить про те, що вона є постачальником російських оборонних виробників, зокрема компанії "Аероскан", яка виробляє безпілотники "Ланцет".

Аналітик дослідницької та правозахисної організації Рада економічної безпеки України Олена Юрченко сказала, що було б "майже неможливо" використовувати китайський верстат з ЧПК на заводі, який побудував свої виробничі процеси на інструменті іншого виробника з іншими технічними характеристиками.

Надання переваги обладнанню з інших країн може також відображати скептицизм серед оборонних виробників у Росії щодо якості китайських верстатів. Маггард звертає увагу на нещодавні публічні коментарі російського галузевого експерта, який заявив, що китайські інструменти менш точні і мають коротший термін експлуатації, ніж обладнання, виготовлене німецькими і японськими компаніями.