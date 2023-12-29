Китай змінив главу Міноборони заради переговорів із США — Bloomberg

У Китаї 29 грудня призначили нового керівника Міноборони, ветерана флоту армії КНР Дун Цзюня, що може відкрити шлях до військових переговорів зі США на вищому рівні.

Що відомо про підготовку Китаю до військових переговорів зі США

Як зазначають журналісти видання, призначення Дун Цзюня на посаду міністра оборони КНР припинило спекуляції щодо того, хто обійме посаду керівника Міноборони КНР, які продовжувались протягом багатьох тижнів після звільнення у жовтні без пояснення причин тодішнього очільника Міноборони КНР Лі Шанфа, проти якого було введено санкції США.

Окрім цього главою Міноборони КНР вперше став реальний військовослужбовець.

Начальник відділу об'єднаного штабу комісії Лю Чженьлі раніше вважався головним претендентом на посаду очільника Міноборони Китаю.

У матеріалі видання підкреслюється, що призначення Дун Цзюня відбулось на тлі кадрових чисток в армії Китаю, які проходили протягом цього року.

Влітку двоє вищих керівників були раптово усунені з секретних ракетних сил, з яких раніше були обрані міністри оборони КНР.

Крім того, цього тижня троє керівників вищої ланки китайських оборонних постачальників, які виробляють ракети, були виключені з вищого консультативного органу Комуністичної партії Китаю.

Також із законодавчого органу були виключені 9 військових депутатів, у тому числі колишній командувач ВПС Дін Лайханг.

Із чим можуть бути пов’язані кадрові чистки в армії КНР

На думку одного з аналітиків Глобального китайського центру Атлантичної ради, призначення Дун Цзюня може свідчити про окреслення Пекіном регіону Південно-Китайського моря, як нової області геополітичного протистояння зі США.

В публікації зазначається, що сьогоднішнє призначення голови Міноборони КНР допоможе згладити ситуацію з відновленням військових переговорів на вищому рівні між Пекіном та Вашингтоном. Вони були поставлені на паузу після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню торік.

Як розповів журналістам високопоставлений військовий урядовець США на умовах анонімності, дані переговори відновляться вже у січні.