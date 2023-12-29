Китай сменил главу Минобороны ради переговоров с США — Bloomberg

В Китае 29 декабря был назначен новый руководитель Минобороны, ветеран флота армии КНР Дун Цзюня, который может открыть путь к военным переговорам с США на высшем уровне.

Что известно о подготовке Китая к военным переговорам с США

Как отмечают журналисты издания, назначение Дун Цзюня на должность министра обороны КНР прекратило спекуляции относительно того, кто вступит в должность руководителя Минобороны КНР, которые продолжались в течение многих недель после увольнения в октябре без объяснения причин тогдашнего главы Минобороны КНР Ли Шанфа, против которого были введены санки. .

Кроме этого, главой Минобороны КНР впервые стал реальный военнослужащий.

Начальник отдела объединенного штаба комиссии Лю Чжэньли ранее считался главным претендентом на должность главы Минобороны Китая.

В материале издания подчеркивается, что назначение Дун Цзюня прошло на фоне кадровых чисток в армии Китая, которые проходили в этом году.

Летом два высших руководителя были внезапно устранены из секретных ракетных сил, из которых ранее были избраны министры обороны КНР.

Кроме того, на этой неделе три руководителя высшего звена китайских оборонных поставщиков, производящих ракеты, были исключены из высшего консультативного органа Коммунистической партии Китая.

Также из законодательного органа были исключены 9 военных депутатов, в том числе бывший командующий ВВС Дин Лайханг.

С чем могут быть связаны кадровые чистки в армии КНР

По мнению одного из аналитиков Глобального китайского центра Атлантического совета, назначение Дун Цзюня может свидетельствовать об определении Пекином региона Южно-Китайского моря как новой области геополитического противостояния с США.

В публикации отмечается, что сегодняшнее назначение главы Минобороны КНР поможет сгладить ситуацию с возобновлением военных переговоров на высшем уровне между Пекином и Вашингтоном. Они были поставлены на паузу после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в прошлом году.

Как рассказал журналистам высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности, данные переговоры возобновятся уже в январе.