ФБР подозревает Китай в использовании ИИ для слежки за гражданами США — WSJ
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Мир
Дата публикации

ФБР подозревает Китай в использовании ИИ для слежки за гражданами США — WSJ

ФБР
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Источник:  The Wall Street Journal

ФБР США подозревает китайские спецслужбы в использовании технологий искусственного интеллекта для шпионства за американскими гражданами в больших масштабах.

Что известно об угрозе из-за использования Китаем ИИ

По информации журналистов издания, еще в июле 2018 года сотрудник корпорации Apple Сяолан Чжан пытался из аэропорта Сан-Хосе, Калифорния вылететь в Пекин.

В частности, ему удалось пройти КПП в терминале B, однако вылететь ему не дали сотрудники ФБР.

По информации службы безопасности Apple, сотрудник арестован по обвинениям в краже коммерческой тайны, связанной с программой автономного управления компанией.

Это была стычка в непрерывной теневой войне между США и Китаем за превосходство в области искусственного интеллекта. Два соперника пытаются вырваться вперед в освоении технологии с потенциалом изменить экономику, геополитику и войну, говорится в материале издания.

Авторы материала подчеркивают, что ИИ есть в списке критически важных технологий для США, которые ФБР защищает от иностранных государств и лиц, особенно от делающего то же самое Китая.

Возможности ИИ Китая уже считаются огромными, но недавно разведывательные службы США совершили новые предупреждения, кроме угрозы кражи интеллектуальной собственности.

Может ли Китай вести масштабное шпионство за гражданами США

ФБР и другие агентства считают, что вместо того, чтобы просто похищать коммерческие тайны, Китай может использовать искусственный интеллект для сбора и накопления данных об американцах в масштабах, никогда ранее невозможных, - говорится в материале издания.

Авторы материала подчеркивают, что за последний год проблема настолько обострилась, что ФБР и руководители разведок стран-партнеров США провели в октябре встречу с ведущими разработчиками в области ИИ.

В США считают, что китайские власти могут использовать собранные личные данные, чтобы идентифицировать американских шпионов, а также для слежки за чиновниками в Белом доме.

Китай может использовать искусственный интеллект, чтобы создать досье практически на каждого американца с деталями, начиная от их медицинских записей до кредитных карт и от номеров паспортов до имен и адресов их родителей и детей. Возьмите эти досье и добавьте несколько сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство, и мы получим ужасную потенциальную угрозу национальной безопасности, – предупреждает бывший генеральный юрисконсульт Агентства национальной безопасности Гленн Герстелл.

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