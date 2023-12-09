Страны ЕС заключили политическое соглашение по закону об ИИ

Европа стала первым континентом, установившим четкие правила использования искусственного интеллекта. Дебаты по этому поводу продолжались трое суток.
ЕС регламентировал ИИ
В ЕС заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. Это первая попытка Евросоюза урегулировать новую технологию.
Депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. В общей сложности переговоры длились целых 36 часов.
Представителям трех институтов Евросоюза удалось достичь согласия по таким спорным вопросам, как:
прогнозируемое применение,
распознавание лиц,
использование искусственного интеллекта правоохранительными органами
Однако отмечается, что потребуется еще больше технической работы над текстом закона, чтобы усовершенствовать достигнутое политическое соглашение.
Депутат Драгош Тудораш, один из содокладчиков закона о ИИ в Европарламенте, добавил:
Что предусматривают новые правила
Законодательство предусматривает введение особого надзора за системами искусственного интеллекта, взаимодействующими с человеком. В основе проекта ЕС лежит перечень правил, которые распространяются только на системы, которые считаются "высокорисковыми" и используются преимущественно в таких чувствительных областях, как критическая инфраструктура, образование, человеческие ресурсы, правоохранительные органы и т.д.
Эти системы возложат ряд обязательств, таких как обеспечение человеческого контроля над машиной, составление технической документации или внедрение системы управления рисками. В частности, новый закон заставит их информировать пользователя о том, что он взаимодействует с машиной.
Документ также предусматривает запреты, касающиеся преимущественно тех применений, которые противоречат европейским ценностям.
В частности, ЕС приводит Китай как негативный пример, который не следует последовать из-за систем оценки граждан, массового наблюдения или отдаленной биометрической идентификации людей в общественных местах. Однако в последнем пункте странам ЕС предоставили свободу действий для определенных видов правоохранительной деятельности, таких как борьба с терроризмом.
Соглашение также предусматривает, что европейское законодательство будет оснащено мерами наблюдения и санкциями. Для этого в Европейской комиссии будет создан Европейский офис по искусственному интеллекту. За наиболее серьезные правонарушения будут налагаться штрафы в размере до 7 процентов от оборота с нижним пределом в 35 млн евро.
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