Страны ЕС заключили политическое соглашение по закону об ИИ

ЕС регламентировал ИИ

В ЕС заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. Это первая попытка Евросоюза урегулировать новую технологию.

Депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. В общей сложности переговоры длились целых 36 часов.

Представителям трех институтов Евросоюза удалось достичь согласия по таким спорным вопросам, как:

прогнозируемое применение,

распознавание лиц,

использование искусственного интеллекта правоохранительными органами

Однако отмечается, что потребуется еще больше технической работы над текстом закона, чтобы усовершенствовать достигнутое политическое соглашение.

Закон о ИИ – это гораздо больше, чем свод правил, это стартовая площадка для стартапов и исследователей из ЕС, которые возглавят мировую гонку ИИ, – заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Поделиться

Депутат Драгош Тудораш, один из содокладчиков закона о ИИ в Европарламенте, добавил:

Мы первые в мире, кто установил реальное регулирование для ИИ и будущего цифрового мира, управляемого ИИ, направляя развитие и эволюцию этой технологии в направлении, ориентированном на человека. Поделиться

Что предусматривают новые правила

Законодательство предусматривает введение особого надзора за системами искусственного интеллекта, взаимодействующими с человеком. В основе проекта ЕС лежит перечень правил, которые распространяются только на системы, которые считаются "высокорисковыми" и используются преимущественно в таких чувствительных областях, как критическая инфраструктура, образование, человеческие ресурсы, правоохранительные органы и т.д.

Эти системы возложат ряд обязательств, таких как обеспечение человеческого контроля над машиной, составление технической документации или внедрение системы управления рисками. В частности, новый закон заставит их информировать пользователя о том, что он взаимодействует с машиной.

Документ также предусматривает запреты, касающиеся преимущественно тех применений, которые противоречат европейским ценностям.

В частности, ЕС приводит Китай как негативный пример, который не следует последовать из-за систем оценки граждан, массового наблюдения или отдаленной биометрической идентификации людей в общественных местах. Однако в последнем пункте странам ЕС предоставили свободу действий для определенных видов правоохранительной деятельности, таких как борьба с терроризмом.

Соглашение также предусматривает, что европейское законодательство будет оснащено мерами наблюдения и санкциями. Для этого в Европейской комиссии будет создан Европейский офис по искусственному интеллекту. За наиболее серьезные правонарушения будут налагаться штрафы в размере до 7 процентов от оборота с нижним пределом в 35 млн евро.