Искусственный интеллект "оживил" Лесю Украинку и Уильяма Шекспира — видео

Украинский институт и украинская AI-компания Reface создали видео, в котором британский драматург Уильям Шекспир и украинская поэтесса Леся Украинка ведут виртуальный диалог.
Леся Украинка и Уильям Шекспир "пообщались" в новом ИИ-видео
4 декабря в Лондоне прошел Форум культурной дипломатии, организованный Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.
В рамках панели Форума «Культурная дипломатия в эпоху передовых технологий» украинская AI-компания Reface продемонстрировала AI-видео, в котором Уильям Шекспир и Леся Украинка разговаривают и воспроизводят ассоциации слов.
Видео, созданное собственной командой Reface ML, использовало собственную модель глубокого обучения вместе с технологией реконструкции, чтобы подлинно воспроизвести внешность Леси Украинки и Уильяма Шекспира, а также их разговор.
Проект показывает функциональную роль инструментов ИИ в культурной сфере.
Лесю Украинку от Шекспира отделяли три столетия, однако она переводила его произведения на украинский язык и очень им восхищалась.
Отметим, что Форум культурной дипломатии - ежегодная конференция, которая собирает ведущих экспертов из Украины и других стран для обсуждения идей, передовой опыт, вызовы и будущее международной культурной дипломатии и отношений.
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