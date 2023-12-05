Искусственный интеллект "оживил" Лесю Украинку и Уильяма Шекспира — видео

Украинский институт и украинская AI-компания Reface создали видео, в котором британский драматург Уильям Шекспир и украинская поэтесса Леся Украинка ведут виртуальный диалог.

Леся Украинка и Уильям Шекспир "пообщались" в новом ИИ-видео

4 декабря в Лондоне прошел Форум культурной дипломатии, организованный Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

В рамках панели Форума «Культурная дипломатия в эпоху передовых технологий» украинская AI-компания Reface продемонстрировала AI-видео, в котором Уильям Шекспир и Леся Украинка разговаривают и воспроизводят ассоциации слов.

Видео, созданное собственной командой Reface ML, использовало собственную модель глубокого обучения вместе с технологией реконструкции, чтобы подлинно воспроизвести внешность Леси Украинки и Уильяма Шекспира, а также их разговор.

Проект показывает функциональную роль инструментов ИИ в культурной сфере.

Лесю Украинку от Шекспира отделяли три столетия, однако она переводила его произведения на украинский язык и очень им восхищалась.

Сегодня их мысленный диалог воплощает разговор между разными эпохами и двумя разными странами. Целью видеоролика является параллель между сегодняшними дружескими нациями – Украиной и Великобританией, отмечая, что, несмотря на разное историческое происхождение, их объединяют общие ценности, - отмечают в Украинском институте. Поделиться

Отметим, что Форум культурной дипломатии - ежегодная конференция, которая собирает ведущих экспертов из Украины и других стран для обсуждения идей, передовой опыт, вызовы и будущее международной культурной дипломатии и отношений.