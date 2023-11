Для нового фильма. Голос Эдит Пиаф воспроизведут с помощью ИИ

Новый фильм про Эдит Пиаф

Warner Music Group (WMG) сотрудничает с имением Эдит Пиаф для производства полнометражного фильма "Эдит".

Искусственный интеллект научили воспроизводить голос Пиаф, передав ему сотни голосовых клипов. WMG обещает, что полученный звук «еще больше усилит достоверность и эмоциональное влияние ее истории».

Чтобы придать «современный взгляд» на историю певицы La Vie en Rose будет использована анимация, «в то время как включение архивных кадров, сценических и телевизионных выступлений, личных фото и телевизионных интервью предоставит зрителям аутентичный взгляд на важные моменты жизни Пиаф».

Также в фильме используют оригинальные выступления французской певицы, однако нет объявлений о том, что ИИ используют для создания новой музыки.

Пока фильм находится на этапе разработки. Автором идеи является Джули Уэйл, режиссер французских документальных фильмов о Даяне Росс, Стинге и Стиве Вандере.

При создании фильма мы продолжали задавать себе вопрос: «Если бы Эдит все еще была с нами, какие месседжи она хотела бы передать молодым поколениям?». Ее история — это история невероятной стойкости, преодоления трудностей и отвержения социальных норм ради достижения величия — и она столь же актуальна сейчас, как и тогда. Наша цель – использовать последние достижения в анимации и технологиях, чтобы донести неподвластную времени историю зрителям всех возрастов. Поделиться

Использование ИИ для воспроизведения голосов

Это не первый случай, когда голос умершего артиста оживляют с помощью ИИ. В 2022 году голос Энди Уорхола был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта для документального фильма Netflix «Дневники Энди Уорхола».

Его дневниковые записи были прочитаны актером Биллом Ирвином, а затем их превратили голос Уорхола с помощью программного обеспечения Resemble.

В музыке недавно был выделен голос Джона Леннона посредством программного обеспечения искусственного интеллекта.

Это помогло The Beatles записать их последнюю общую песню Now and Then. Пол Маккартни подчеркнул, что программное обеспечение не использовалось для создания нового голоса Леннона: