Для нового фільму. Голос Едіт Піаф відтворять за допомогою ШІ

Новий фільм про Едіт Піаф

Warner Music Group (WMG) співпрацює з маєтком Едіт Піаф для виробництва повнометражного фільму «Едіт».

Штучний інтелект навчили відтворювати голос Піаф, передавши йому сотні голосових кліпів. WMG обіцяє, що отриманий звук «ще більше посилить достовірність і емоційний вплив її історії».

Щоб надати «сучасний погляд» на історію співачки La Vie en Rose буде використана анімація, «тоді як включення архівних кадрів, сценічних і телевізійних виступів, особистих фото і телевізійних інтерв’ю надасть глядачам автентичний погляд на важливі моменти життя Піаф».

Також у фільмі використають оригінальні виступи французької співачки, проте немає жодних оголошень про те, що ШІ використають для створення нової музики.

Поки фільм знаходиться на етапі розробки. Автором ідеї є Джулі Вейл, режисерка французьких документальних фільмів про Даяну Росс, Стінга та Стіві Вандера.

Під час створення фільму ми продовжували запитувати себе: «Якби Едіт все ще була з нами, які меседжі вона хотіла б передати молодим поколінням?». Її історія — це історія неймовірної стійкості, подолання труднощів і кидання соціальних норм заради досягнення величі — і вона така ж актуальна зараз, як і тоді. Наша мета — використовувати останні досягнення в анімації та технологіях, щоб донести непідвладну часу історію глядачам будь-якого віку.

Використання ШІ для відтворення голосів

Це не перший випадок, коли голос померлого артиста “оживляють“ за допомогою ШІ. У 2022 році голос Енді Воргола було відтворено за допомогою штучного інтелекту для документального фільму Netflix «Щоденники Енді Ворхола».

Його щоденникові записи були прочитані актором Біллом Ірвіном, а потім їх перетворилина голос Воргола за допомогою програмного забезпечення Resemble.

У музиці нещодавно було виділено голос Джона Леннона за допомогою програмного забезпечення штучного інтелекту.

Це допомогло The Beatles записати їхню останню спільну пісню Now and Then. Пол Маккартні підкреслив, що програмне забезпечення не використовувалося для створення нового голосу Леннона: