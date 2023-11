The Beatles випустили свою останню пісню з голосом Джона Леннона — відео

Легендарний гурт The Beatles випустив свою останню пісню Now And Then, створення якої тривало 45 років. Прем'єра кліпу очікується 3 листопада.

Слухати нову пісню The Beatles

Перші акорди пісні Now And Then Джон Леннон написав у 1978 році, проте вона нарешті була завершена лише минулого року.

У треку звучать всі чотири учасники гурту. Це буде останньої піснею Леннона, Маккартні, Гаррісона та Старра.

CD, вінілові та касетні копії будуть доступні з 3 листопада. А з 10 листопада пісня буде включена до нещодавно перероблених і розширених версій альбомів найкращих хітів The Beatles Red and Blue.

Трек закінчили в студії минулого року Пол Маккартні та Рінго Старр.

Джордж Гаррісон виступить у вигляді партій ритм-гітари, які він записав у 1995 році, а продюсер Джайлс Мартін додав нове аранжування струн.

Чути, як Джон і Пол співають перший приспів разом, коли вони доходять до рядка «Тепер і тоді я сумую за тобою» (Now and then I miss you) — це, м’яко кажучи, надзвичайно сильно, — сказав Роб Шеффілд з журналу Rolling Stone. Поширити

Історія пісні Now And Then

Історія починається в 1978 році, коли Леннон записав демо з вокалом і фортепіано у себе вдома в Нью-Йорку.

Після його смерті його вдова Йоко Оно передала запис решті гурту на касеті, яка також містила демо для Free as a Bird і Real Love.

Ці дві пісні були завершені та випущені як сингли у 1995 та 1996 роках, що стало першим «новим» матеріалом The Beatles за 25 років.

Гурт також намагався записати Now And Then, але не вийшло.

У пісні був приспів, але в ній майже повністю відсутні куплети. Ми зробили мінусовку, грубу партію, яку ми справді не закінчили, - згадував продюсер Джефф Лінн. Поширити

Зрештою, якість запису було визнано надто поганою. Гаррісон назвав запис "сміттям", але Маккартні не відмовлявся від цієї ідеї.

Очистити голос Леннона допомогло програмне забезпечення, яке створили для документального фільму The Beatles «Повернись» Пітера Джексона.

За словами Маккартні, голос Леннона у пісні Now And Then «кришталево чистий».