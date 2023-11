The Beatles выпустили свою последнюю песню с голосом Джона Леннона — видео

Легендарная группа The Beatles выпустила свою последнюю песню Now And Then, создание которой длилось 45 лет. Премьера клипа ожидается 3 ноября.

Слушать новую песню The Beatles

Первые аккорды песни Now And Then Джон Леннон написал в 1978 году, однако она была наконец завершена лишь в прошлом году.

В треке звучат все четыре участника группы. Это будет последней песней Леннона, Маккартни, Гаррисона и Старра.

CD, виниловые и кассетные копии будут доступны с 3 ноября. А с 10 ноября песня будет включена в недавно переработанные и расширенные версии альбомов лучших хитов The Beatles Red and Blue.

Трек закончили в студии в прошлом году Пол Маккартни и Ринго Старр.

Джордж Гаррисон выступит в виде партий ритм-гитары, которые он записал в 1995 году, а продюсер Джайлс Мартин добавил новую аранжировку струн.

Слышно, как Джон и Пол поют первый припев вместе, когда они доходят до строки «Теперь и тогда я скучаю по тебе» (Now and then I miss you) — это, мягко говоря, очень сильно, — сказал Роб Шеффилд из журнала Rolling Stone. Поделиться

История песни Now And Then

История начинается в 1978 году, когда Леннон записал демо с вокалом и фортепиано у себя дома в Нью-Йорке.

После его смерти его вдова Йоко Оно передала запись остальной группе на кассете, которая также содержала демо для Free as a Bird и Real Love.

Эти две песни были завершены и выпущены в качестве сингл в 1995 и 1996 годах, что стало первым «новым» материалом The Beatles за 25 лет.

Группа также пыталась записать Now And Then, но не получилось.

В песне был припев, но в ней почти полностью отсутствовали куплеты. Мы сделали минусовку, грубую партию, которую мы действительно не закончили, – вспоминал продюсер Джефф Линн. Поделиться

В конце концов качество записи было признано слишком плохим. Гаррисон назвал запись "мусором", но Маккартни не отказывался от этой идеи.

Очистить голос Леннона помогло программное обеспечение, созданное для документального фильма The Beatles «Вернись» Питера Джексона.

По словам Маккартни, голос Леннона в песне Now And Then «хрустально чист».