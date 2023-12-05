Штучний інтелект "оживив" Лесю Українку та Вільяма Шекспіра — відео
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Штучний інтелект "оживив" Лесю Українку та Вільяма Шекспіра — відео

Леся Українка та Вільям Шекспір
Джерело:  online.ua

Український інститут та українська AI-компанія Reface створили відео, у якому британський драматург Вільям Шекспір та українська поетеса Леся Українка ведуть віртуальний діалог.

Леся Українка та Вільям Шекспір “поспілкувалися“ у новому ШІ-відео

4 грудня у Лондоні відбувся Форум культурної дипломатії, організований Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

У рамках панелі Форуму «Культурна дипломатія в епоху передових технологій» українська AI-компанія Reface продемонструвала AI-відео, у якому Вільям Шекспір та Леся Українка розмовляють та відтворюють асоціації слів.

Відео, створене власною командою Reface ML, використало власну модель глибокого навчання разом із технологією реконструкції, щоб автентично відтворити зовнішність Лесі Українки та Вільяма Шекспіра, а також їхню розмову.

Проєкт демонструє функціональну роль інструментів ШІ в культурній сфері.

Лесю Українку від Шекспіра відокремлювали три століття, проте вона перекладала його твори українською мовою і дуже ним захоплювалася.

Сьогодні їхній уявний діалог втілює розмову між різними епохами та двома різними країнами. Відеоролик має на меті провести паралель між сьогоднішніми дружніми націями – Україною та Великою Британією, наголошуючи на тому, що, незважаючи на різне історичне походження, їх об’єднують спільні цінності, - зазначають в Українському інституті.

Зазначимо, що Форум культурної дипломатії є щорічною конференцією, яка збирає провідних експертів з України та інших країн для обговорення ідей, передовий досвід, виклики та майбутнє міжнародної культурної дипломатії та відносин.

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