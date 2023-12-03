Легендарний гурт KISS дав останній живий концерт у Нью-Йорку — відео

Увечері 2 грудня рок-гурт KISS відіграв останній концерт свого прощального туру The End of the Road у Нью-Йорку. Проте на цьому їхня карʼєра не завершується - музиканти продовжать виступати у вигляді віртуальних аватарів.
Гурт Kiss зможе виступати вічно завдяки віртуальним аватарам
Під час виходу на біс поточний склад гурту — засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер — покинули сцену, щоб показати свої цифрові аватари.
Після трансформації віртуальний Kiss почав виконувати пісню God Gave Rock and Roll to You.
Передова технологія була використана, щоб розпочати нову главу рок-гурту: після 50 років KISS тепер зацікавлений у своєрідному цифровому безсмерті.
KISS став першим американським гуртів, що зробив подібне.
Аватари були створені компанією зі спецефектів Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic у партнерстві з Pophouse Entertainment Group, співзасновником останньої з яких є Бйорн Ульвеус з гурту ABBA.
Дві компанії нещодавно об’єдналися для шоу ABBA Voyage у Лондоні, під час якого шанувальники могли відвідати повний концерт шведського гурту — у виконанні їхніх цифрових аватарів.
Нагадаємо, що KISS був заснований 1973 року. Гурт відомий своїми яскравими сценічними образами.
У Києві гурт також виступав - у червні 2019 року.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-