Легендарний гурт KISS дав останній живий концерт у Нью-Йорку — відео

Увечері 2 грудня рок-гурт KISS відіграв останній концерт свого прощального туру The End of the Road у Нью-Йорку. Проте на цьому їхня карʼєра не завершується - музиканти продовжать виступати у вигляді віртуальних аватарів.

Гурт Kiss зможе виступати вічно завдяки віртуальним аватарам

Під час виходу на біс поточний склад гурту — засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер — покинули сцену, щоб показати свої цифрові аватари.

Після трансформації віртуальний Kiss почав виконувати пісню God Gave Rock and Roll to You.

Передова технологія була використана, щоб розпочати нову главу рок-гурту: після 50 років KISS тепер зацікавлений у своєрідному цифровому безсмерті.

KISS став першим американським гуртів, що зробив подібне.

Те, чого ми досягли, було неймовірним, але цього недостатньо. Гурт заслуговує на те, щоб жити, тому що він більший за нас. Для нас дуже цікаво зробити наступний крок і побачити увічнення KISS , — сказав фронтмен KISS Пол Стенлі. Поширити

Аватари були створені компанією зі спецефектів Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic у партнерстві з Pophouse Entertainment Group, співзасновником останньої з яких є Бйорн Ульвеус з гурту ABBA.

Дві компанії нещодавно об’єдналися для шоу ABBA Voyage у Лондоні, під час якого шанувальники могли відвідати повний концерт шведського гурту — у виконанні їхніх цифрових аватарів.

Нагадаємо, що KISS був заснований 1973 року. Гурт відомий своїми яскравими сценічними образами.

У Києві гурт також виступав - у червні 2019 року.