Українка Муіньо зняла кліп для Чонгука з гурту BTS — відео

Таню Муіньо створила кліп на пісню Standing Next to You південнокорейського співака Чонгука з гурту BTS. Відео знімали на покинутій електростанції Келенфельд у Будапешті та автодромі Hungaroring.

Таню Муіньо зняла кліп на сольну пісню Чонгука

Таню Муіньо стала режисеркою кліпу Standing Next to You південнокорейського співака Чонгука з гурту BTS. Реліз треку відбувся 3 листопада.

Кліп знімали на покинутій електростанції Келенфельд у Будапешті (Угорщина), побудованій у 1914 році й занедбаній у 2000-х роках. Ще однією локацією є автодром Hungaroring.

Також у кліпі знялася українська модель Паша Гаруля. Вона відома співпрацею з брендами Miu Miu, Swarovski, Blumarine. У 2018 році була обличчям рекламної кампанії весняно-літньої колекції Prada, у 2023-му – обличчям нового аромату Hermès Tutti Twilly.

Пісня Standing Next to You належить до дебютного сольного альбому співака Golden, реліз якого відбувся 3 листопада.

Таню Муіньо: що відомо

Таню Муіньо – українська дизайнерка, фотографка та режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals вона зняла у Києві. Остання її робота – кліп для американського рок-музиканта Ленні Кравіца TK421.

Кліп Таню Муіньо для Lil Nas X на пісню Montero переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021 – "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти". Також цю роботу номінували на "Ґреммі 2022".

У 2022 році режисерка отримала дві нагороди MTV Video Music Awards за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлза.

У серпні 2023 року вона отримала премію MTV Video Music Awards 2023 за найкращу режисуру кліпу Attention для Doja Cat.