Украинка Муиньо сняла клип для Чонгука из группы BTS — видео
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Украинка Муиньо сняла клип для Чонгука из группы BTS — видео

Чонгук
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Источник:  HYBE LABELS

Таню Муиньо создала клип на песню Standing Next to You южнокорейского певца Чонгука из группы BTS. Видео снимали на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште и автодроме Hungaroring.

Таню Муиньо сняла клип на сольную песню Чонгука

Таню Муиньо стала режиссером клипа Standing Next to You южнокорейского певца Чонгука из группы BTS. Релиз трека прошел 3 ноября.

Клип снимали на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште (Венгрия), построенной в 1914 году и заброшенной в 2000-х годах. Еще одной локацией является автодром Hungaroring.

Также в клипе снялась украинская модель Паша Гаруля. Она известна сотрудничеством с брендами Miu Miu, Swarovski, Blumarine. В 2018 году была лицом рекламной кампании весенне-летней коллекции Prada, в 2023 – лицом нового аромата Hermès Tutti Twilly.

Песня Standing Next to You принадлежит дебютному сольному альбому певца Golden, релиз которого состоялся 3 ноября.

Таню Муиньо: что известно

Таню Муиньо – украинская дизайнер, фотограф и режиссер из Одессы. Она снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и других. Ролик для Foals она сняла в Киеве. Последняя ее работа – клип для американского рок-музыканта Ленни Кравица TK421.

Клип Таню Муиньо для Lil Nas X на песню Montero победил в трех номинациях премии MTV Video Music Awards 2021 – "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты". Также эту работу номинировали на "Грэмми 2022".

В 2022 году режиссер получила две награды MTV Video Music Awards за клип As It Was, снятый для Гарри Стайлза.

В августе 2023 г. она получила премию MTV Video Music Awards 2023 за лучшую режиссуру клипа Attention для Doja Cat.

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