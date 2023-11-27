Попри рак та хворобу Паркінсона. Легендарний Оззі Осборн планує дати прощальне шоу

74-річний Оззі Осборн, якому діагностували хворобу Паркінсона та виявили пухлину в хребці, мріє вийти на сцену ще один раз. Співак каже, що йому залишилося жити 10 років.

Оззі Осборн розповів про свої хвороби

На початку цього року Осборн переніс четверту операцію на хребті після падіння у 2019 році. Музикант зрушив металеві стрижні, які були вставлені в його тіло після серйозної аварії на квадроциклі в 2003 році.

Це справді вивело мене з ладу. Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду активним після другої та третьої, але вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це діставати. Це досить важко, чувак, і я ледве тримаюся на ногах. Поширити

Музикант каже, що злиться, коли в пресі пишуть, що «Оззі веде свою останню битву».

Знаєте, я навіть не так багато думаю про хворобу Паркінсона, — каже він про неврологічний стан, який йому офіційно діагностували в 2003 році. Поширити

Оззі Осборн хоче провести останнє шоу

На початку року Осборн остаточно відмовився від гастролей після операції.

Якщо я зможу виступити знову, я це зроблю. На початку моєї хвороби, коли я припинив гастролі, я був справді розлючений на себе, лікарів і світ. Але з часом я просто сказав: Ну, можливо, я просто повинен прийняти цей факт. Поширити

Музикант додає, що не хоче виходити на сцену на інвалідному візку та викликати співчуття. Навіть якщо фінальний виступ не відбудеться, Оззі каже, що він усе життя вдячний фанатам, які перетворили його на одну з найбільших рок-зірок у світі.