Попри рак та хворобу Паркінсона. Легендарний Оззі Осборн планує дати прощальне шоу

74-річний Оззі Осборн, якому діагностували хворобу Паркінсона та виявили пухлину в хребці, мріє вийти на сцену ще один раз. Співак каже, що йому залишилося жити 10 років.
Оззі Осборн розповів про свої хвороби
На початку цього року Осборн переніс четверту операцію на хребті після падіння у 2019 році. Музикант зрушив металеві стрижні, які були вставлені в його тіло після серйозної аварії на квадроциклі в 2003 році.
Музикант каже, що злиться, коли в пресі пишуть, що «Оззі веде свою останню битву».
Оззі Осборн хоче провести останнє шоу
На початку року Осборн остаточно відмовився від гастролей після операції.
Музикант додає, що не хоче виходити на сцену на інвалідному візку та викликати співчуття. Навіть якщо фінальний виступ не відбудеться, Оззі каже, що він усе життя вдячний фанатам, які перетворили його на одну з найбільших рок-зірок у світі.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-