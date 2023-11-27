Несмотря на рак и болезнь Паркинсона. Легендарный Оззи Осборн планирует дать прощальное шоу

74-летний Оззи Осборн, которому диагностировали болезнь Паркинсона и обнаружили опухоль в позвонке, мечтает выйти на сцену еще раз. Певец говорит, что ему осталось жить десять лет.
Оззи Осборн рассказал о своих болезнях
В начале этого года Осборн перенес четвертую операцию на позвоночнике после падения в 2019 году. Музыкант сдвинул металлические стержни, вставленные в его тело после серьезной аварии на квадроцикле в 2003 году.
Музыкант говорит, что злится, когда в печати пишут, что «Оззи ведет свою последнюю битву».
Оззи Осборн хочет провести последнее шоу
В начале года Осборн совсем отказался от гастролей после операции.
Музыкант добавляет, что не хочет выходить на сцену на инвалидной коляске и вызывать жалость. Даже если финальное выступление не состоится, Оззи говорит, что он всю жизнь благодарен фанатам, которые превратили его в одну из самых больших рок-звезд в мире.
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