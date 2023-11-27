Несмотря на рак и болезнь Паркинсона. Легендарный Оззи Осборн планирует дать прощальное шоу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Несмотря на рак и болезнь Паркинсона. Легендарный Оззи Осборн планирует дать прощальное шоу

Оззи Осборн
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Источник:  Rolling Stone

74-летний Оззи Осборн, которому диагностировали болезнь Паркинсона и обнаружили опухоль в позвонке, мечтает выйти на сцену еще раз. Певец говорит, что ему осталось жить десять лет.

Оззи Осборн рассказал о своих болезнях

В начале этого года Осборн перенес четвертую операцию на позвоночнике после падения в 2019 году. Музыкант сдвинул металлические стержни, вставленные в его тело после серьезной аварии на квадроцикле в 2003 году.

Это действительно вывело меня из строя. Вторая операция пошла кардинально не так и фактически оставила меня калекой. Я думал, что буду активным после второй и третьей, но они вставили мне долбанный прут в позвоночник. Нашли опухоль в одном из позвонков, так что пришлось все это доставать. Это довольно тяжело, чувак, и я едва держусь на ногах.

Музыкант говорит, что злится, когда в печати пишут, что «Оззи ведет свою последнюю битву».

Знаете, я даже не так много думаю о болезни Паркинсона, - говорит он о неврологическом состоянии, которое ему официально диагностировали в 2003 году.

Оззи Осборн хочет провести последнее шоу

В начале года Осборн совсем отказался от гастролей после операции.

Если я смогу выступить снова, я это сделаю. В начале моей болезни, когда я прекратил гастроли, я был действительно взбешен на себя, врачей и мир. Но со временем я просто сказал: - Ну, возможно, я просто должен принять этот факт.

Музыкант добавляет, что не хочет выходить на сцену на инвалидной коляске и вызывать жалость. Даже если финальное выступление не состоится, Оззи говорит, что он всю жизнь благодарен фанатам, которые превратили его в одну из самых больших рок-звезд в мире.

Если я не смогу продолжать делать шоу на регулярной основе, я просто хочу быть достаточно здоровым, чтобы сделать одно шоу, где я могу сказать: «Привет, ребята, большое спасибо за мою жизнь». Это то, над чем я работаю, и если я упаду мертвым в конце этого, я умру счастливым человеком.

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