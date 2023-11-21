Художник Бэнкси "раскрыл" свое имя в интервью 20 лет назад — что известно

Известный уличный художник Бенкси, по всей вероятности, сам раскрыл свое имя в интервью BBC 20 лет назад. Затем запись была потеряна и найдена только сейчас.

Как на самом деле зовут Бэнкси

Летом 2003 года репортер BBC Найджел Ренч взял интервью у 20-летнего Бэнкси по случаю открытия его шоу «Война за территорию» в Лондоне.

Отредактированная версия записи вышла в эфир в июле в программе BBC. Однако был использован не весь материал.

Много лет спустя Ренч слушал подкаст «История Бэнкси», и это побудило его возобновить полное интервью на мини-диске в его доме.

На записи Ренч спрашивает художника, зовут ли его «Роберт Бэнкс», и артист отвечает: «Робби».

Настоящее имя Бэнкси уже давно является предметом спекуляций в Интернете, обсуждались варианты Робина, Роберта и Робби.

ВВС пишет, что настоящее лицо Бенкси так и не раскрыли, но это интервью дает его поклонникам, среди которых много знаменитостей, редкий шанс услышать его голос.

Из найденной записи сделали бонусный эпизод подкаста BBC Sounds "История Бэнкси". Его можно послушать по ссылке .

Бенкси и Украина

Напомним, что в прошлом году Бенкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате войны, которую начала РФ.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.

Рисунки также были замечены в Ирпене и Киеве на Майдане Незалежности.