Художник Бенксі "розкрив" своє ім'я в інтерв'ю 20 років тому — що відомо

Відомий вуличний художник Бенксі, ймовірно, сам розкрив своє ім’я в інтерв'ю BBC 20 років тому. Потім запис був втрачений і віднайдений лише зараз.

Як насправді звуть Бенксі

Влітку 2003 року репортер BBC Найджел Ренч узяв інтерв'ю в 20-річного Бенксі з нагоди відкриття його шоу «Війна за територію» у Лондоні.

Відредагована версія запису вийшла в ефір в липня в програмі BBC. Проте було використано не весь матеріал.

Через багато років Ренч слухав подкаст «Історія Бенксі», і це спонукало його відновити повне інтерв’ю на міні-диску в його будинку.

На записі Ренч запитує художника, чи його звуть «Роберт Бенкс», і артист відповідає: «Роббі».

Справжнє ім’я Бенксі вже давно є предметом спекуляцій в Інтернеті, обговорювалися варіанти Робіна, Роберта та Роббі.

ВВС пише, що справжню особу Бенксі так і не розкрили, але це інтерв’ю дає його шанувальникам, серед яких багато знаменитостей, рідкісний шанс почути його голос.

Зі знайденого запису зробили бонусний епізод подкасту BBC Sounds «Історія Бенксі». Його можна послухати за посиланням.

Бенксі та Україна

Нагадаємо, що минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.

У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.

Малюнки також помітили в Ірпені та Києві на Майдані Незалежності.