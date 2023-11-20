Гитару и сигареты солиста Nirvana Курта Кобейна продали за рекордную сумму на аукционе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Гитару и сигареты солиста Nirvana Курта Кобейна продали за рекордную сумму на аукционе

Курт Кобейн
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Источник:  Euronews

На аукционе в США за рекордные суммы была продана пачка сигарет фронтмена Nirvana Курта Кобейна и его электрогитара Fender Mustang для левой руки, на которой он играл во время последнего публичного выступления перед его смертью в апреле 1994 года.

Сигареты и гитару Курта Кобейна продали на аукционе

На аукционе в Нэшвилле за 5200 долларов продали принадлежащую Курту Кобейну неоткрытую пачку сигарет American Spirit. Ее назвали «возможно, самой дорогой пачкой сигарет за всю историю».

Ментоловые American Spirit были любимой маркой покойной рок-звезды. Эту пачку спас сосед Кобейна по комнате в реабилитационной клинике Лос-Анджелеса, где он пробыл несколько дней, прежде чем покончить с собой, говорится в описании лота.

Электрогитару Fender Mustang для левой руки, на которой Кобейн играл во время своего последнего публичного выступления перед трагической гибелью в апреле 1994 года, был продан за 1 587 500 долларов.

Это действительно невероятная историческая гитара. Конечно, это Курт Кобейн. Это его Fender Mustang. Это его гитара SkyStang 1, его рабочая лошадка, его гитара, на которой играл чаще всего. В туре In Utero, он играл на 53 из 63 шоу. Это последняя гитара, на которой он когда-либо играл, это было в Мюнхене, Германия, в 1994 году. И, конечно, к сожалению, мы потеряли Курта в апреле 1994 года, – сказал Мартин Нолан, исполнительный директор Julien's Auctions.

Несколько других вещей Кобейна также были выставлены на продажу, в том числе джинсы, которые он носил в клипе Heart-Shaped Box — проданы за 412 750 долларов; эскиз и написанные от руки лирические ноты «Smells Like Teen Spirit» – продано за 91 000 долларов; желтый кардиган из аргайла – продан за 13 000 долларов.

Все вещи были первоначально оставлены соседу Кобейна в реанимационном центре Exodus в Лос-Анджелесе.

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