Гітару і сигарети соліста Nirvana Курта Кобейна продали за рекордну суму на аукціоні

На аукціоні в США за рекордні суми продали пачку сигарет фронтмена Nirvana Курта Кобейна та його електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій він грав під час останнього публічного виступу перед його загибеллю в квітні 1994 року.
Сигарети та гітару Курта Кобейна продали на аукціоні
На аукціоні в Нешвіллі за 5200 доларів продали невідкриту пачку сигарет American Spirit, що належала Курту Кобейну. Її назвали «можливо, найдорожчою пачкою сигарет за всю історію».
Електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій Кобейн грав під час свого останнього публічного виступу перед трагічною загибеллю в квітні 1994 року, продали за 1 587 500 доларів.
Кілька інших речей Кобейна також були виставлені на продаж, у тому числі джинси, які він носив у кліпі «Heart-Shaped Box» — продані за 412 750 доларів; ескіз і написані від руки ліричні ноти «Smells Like Teen Spirit» - продано за 91 000 доларів; жовтий кардиган з аргайлу - проданий за 13 000 доларів.
Усі речі спочатку були залишені сусідові Кобейна в реанімаційному центрі Exodus у Лос-Анджелесі.
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