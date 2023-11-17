Журнал GQ выбрал "Мужчину года" — им стала женщина

Известная американская миллиардерша и шоувумен Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии популярного журнала GQ.

Ким Кардашьян наградили статусом "Мужчиной года"

Фото светской дивы неожиданно для всех появилось на обложке издания.

На фото бизнесвумен предстала в черном пиджаке, рубашке, галстуке и с пачкой снеков Cheetos.

Также она позировала в других необычных мужских и женских образах.

Как выяснилось, Ким Кардашьян был награждена престижным титулом "Магнат года".

Редакция мужского журнала GQ приняла такое неожиданное решение, поскольку бренд звезды, который называется SKIMS, выбрали официальным партнером нижнего белья NBA.

Более того, компания Ким намерена представить коллекцию белья, специально разработанную для мужчин.

Что известно о создании SKIMS

Ким Кардашьян откровенно призналась, что всегда мечтала об идеальной фигуре, которую помогает создать корректирующее белье.

Однако ей не нравился скупой выбор оттенков. Именно поэтому звезда начала красить свое белье кофе и чаем в домашних условиях, чтобы оно соответствовало ее тону кожи.

После этого у нее появилась идея создать белье, которое подойдет всем оттенкам кожи.

Я просто искала решение того факта, что я люблю носить белье, которое корректирует мое тело, но на рынке не было цветового тона, который бы подходил моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей, – рассказывает бизнес-вумен. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что компания звезды создает корректирующее белье разной длины в 11 цветах.