РПЦ против Барби. Голливудский кинохит обвиняют в низкой рождаемости в России
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

РПЦ против Барби. Голливудский кинохит обвиняют в низкой рождаемости в России

Барби
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Источник:  online.ua

Российский священник из Челябинска Борис Кривоногов считает, что голливудский фильм "Барби" "не способствует многодетности".

РПЦ продолжает атаку на Барби

В России продолжают нападки на голливудский кинохит "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

В этот раз свое недовольство выразил священник РПЦ из Челябинска Борис Кривоногов. Он обвинил фильм в том, что он якобы "не способствует многодетности".

Об этом Кривоногов рассказал на форуме в Челябинске, обсуждая демографические проблемы в стране.

"Барби" не способствует многодетности ни разу, поверьте. Культ "Барби" – это антигосударственный культ. Который еще и финансируется, – изрек челябинский "моралист".

Кем именно финансируется так называемый культ Барби – священник не уточнил. Но в сети уже шутят, что сценарий к фильму, по мнению россиян, писал, пожалуй, сам Джо Байден.

Кривоногов также выдал порцию бреда о том, что "нельзя любить государство, если ты не создал семью". Таким образом он пытался призвать сограждан "возвращаться к своим историческим корням" и создавать многодетные семьи.

Это не первый скандал вокруг комедийного блокбастера в России. Ранее киноленту уже обвиняли в "пропаганде" ЛГБТ, а для того, чтобы уберечь уязвимых россиян от влияния этой пропаганды, "нецензурные" сцены в фильме заблудились, что рассмешило даже граждан РФ.

Напомним, что официально показ "Барби" в России запретили, а потому россияне смотрят пиратские версии мировых премьер.

От показа фильма вроде бы отказались и в Минкульте РФ. А все потому, что иностранные ленты не отвечают задачам "по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей".

Барби и Кен снова вместе

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие главные роли в популярном фильме "Барби", воссоединятся на съемках приквела ленты "Одиннадцать друзей Оушена"

33-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Они великолепны вместе. Чем больше общих проектов – даже кроме тех, что мы будем делать – тем лучше, – сказал продюсер Джоси Макнамара.

Джоси Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment. Другими соучредителями являются Марго Робби, ее муж Том Акерли и София Керр. LuckyChap Entertainment спродюсирует фильм предстоящий фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Впрочем, подробности сюжета пока не раскрывают.

Я не могу сказать многое, но я думаю, что мы просто пытаемся сделать все правильно с франшизой. Я был бы рад, чтобы люди почувствовали ее, когда она будет готова, – заинтриговал Макнамара.

Пока известно, что фильм будет в ретро-стиле, он станет оригинальным фильмом Оушена, действие которого происходит в 60-х.

Кроме Макнамары, исполнительными продюсерами станут Оливия Милч и Гэри Росс. Сценарий пишет Кэрри Соломон.

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