Российский священник из Челябинска Борис Кривоногов считает, что голливудский фильм "Барби" "не способствует многодетности".
РПЦ продолжает атаку на Барби
В России продолжают нападки на голливудский кинохит "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
В этот раз свое недовольство выразил священник РПЦ из Челябинска Борис Кривоногов. Он обвинил фильм в том, что он якобы "не способствует многодетности".
Об этом Кривоногов рассказал на форуме в Челябинске, обсуждая демографические проблемы в стране.
Кем именно финансируется так называемый культ Барби – священник не уточнил. Но в сети уже шутят, что сценарий к фильму, по мнению россиян, писал, пожалуй, сам Джо Байден.
Кривоногов также выдал порцию бреда о том, что "нельзя любить государство, если ты не создал семью". Таким образом он пытался призвать сограждан "возвращаться к своим историческим корням" и создавать многодетные семьи.
Это не первый скандал вокруг комедийного блокбастера в России. Ранее киноленту уже обвиняли в "пропаганде" ЛГБТ, а для того, чтобы уберечь уязвимых россиян от влияния этой пропаганды, "нецензурные" сцены в фильме заблудились, что рассмешило даже граждан РФ.
Напомним, что официально показ "Барби" в России запретили, а потому россияне смотрят пиратские версии мировых премьер.
От показа фильма вроде бы отказались и в Минкульте РФ. А все потому, что иностранные ленты не отвечают задачам "по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей".
Барби и Кен снова вместе
Актеры Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие главные роли в популярном фильме "Барби", воссоединятся на съемках приквела ленты "Одиннадцать друзей Оушена"
33-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".
Джоси Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment. Другими соучредителями являются Марго Робби, ее муж Том Акерли и София Керр. LuckyChap Entertainment спродюсирует фильм предстоящий фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Впрочем, подробности сюжета пока не раскрывают.
Пока известно, что фильм будет в ретро-стиле, он станет оригинальным фильмом Оушена, действие которого происходит в 60-х.
Кроме Макнамары, исполнительными продюсерами станут Оливия Милч и Гэри Росс. Сценарий пишет Кэрри Соломон.
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