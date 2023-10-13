Барби и Кен снова вместе. Звездный тандем Робби-Гослинг снимается в новом фильме

33-летняя Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Грети Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Барби и Кен снова вместе

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие главные роли в популярном фильме "Барби", воссоединятся на съемках приквела ленты "Одиннадцать друзей Оушена".

33-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Они великолепны вместе. Чем больше общих проектов – даже кроме тех, что мы будем делать – тем лучше, – сказал продюсер Джоси Макнамара. Поделиться

Джоси Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment. Другими соучредителями являются Марго Робби, ее муж Том Акерли и София Керр. LuckyChap Entertainment спродюсирует фильм предстоящий фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Впрочем, подробности сюжета пока не раскрывают.

Я не могу сказать многое, но я думаю, что мы просто пытаемся сделать все правильно с франшизой. Я был бы рад, чтобы люди почувствовали ее, когда она будет готова, – заинтриговал Макнамара. Поделиться

Пока известно, что фильм будет в ретро-стиле, он станет оригинальным фильмом про Оушена, действие которого происходит в 60-х.

Кроме Макнамары, исполнительными продюсерами станут Оливия Милч и Гэри Росс. Сценарий пишет Кэрри Соломон.

Первый фильм "Одиннадцать друзей Оушена"

Выпущенный впервые в качестве фильма об ограблении 1960 года с Деаном Мартином, Фрэнком Синатрой и Сэмми Дэвисом-младшим в главных ролях, "Одиннадцать друзей Оушена" был успешно перезапущен режиссером Стивеном Содербергом в 2001 году.

Этот фильм об ограблении в Лас-Вегасе с Джорджем Клуни в главной роли Дэнни Оушена породил два прямых продолжения: в 2004 году вышла лента "Двенадцать друзей Оушена", а затем три года спустя "Тринадцать друзей Оушена". В 2018 году вышел полностью женский спин-офф "8 подруг Оушена", в котором сыграли Сандра Баллок, Кейт Бланшетт и Энн Гэтэуэй.