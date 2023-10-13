Барбі та Кен знову разом. Зірковий тандем Роббі-Гослінг знімається у новому фільмі

33-річна Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Барбі та Кен знову разом

Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"

33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Вони чудові разом. Чим більше спільних проєктів – навіть окрім тих, що ми будемо робити - тим краще, – сказав продюсер Джосі Макнамара. Поширити

Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.

Я не можу сказати багато, але я думаю, що ми просто намагаємося зробити все правильно з франшизою. Я був би радий, щоб люди відчули її, коли вона буде готова, – заінтригував Макнамара. Поширити

Наразі відомо, що фільм буде у ретро-стилі, він стане оригінальним фільмом Оушена, дія якого відбувається в 60-х.

Крім Макнамари, виконавчими продюсерами стануть Олівія Мілч і Гері Росс. Сценарій пише Керрі Соломон.

Перший фільм “Одинадцять друзів Оушена”

Випущений уперше як фільм про пограбування 1960 року з Деаном Мартіном, Френком Сінатрою та Семмі Девісом-молодшим у головних ролях, "Одинадцять друзів Оушена" був успішно перезапущений режисером Стівеном Содербергом у 2001 році.

Цей фільм про пограбування в Лас-Вегасі з Джорджем Клуні в головній ролі Денні Оушена породив два прямих продовження: у 2004 році вийшла стрічка "Дванадцять друзів Оушена", а потім три роки потому "Тринадцять друзів Оушена". У 2018 році вийшов повністю жіночий спін-офф "8 подруг Оушена", у якому зіграли Сандра Баллок, Кейт Бланшетт і Енн Гетевей.