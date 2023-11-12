РПЦ проти Барбі. Голлівудський кінохіт звинувачують у низькій народжуваності в Росії

РПЦ продовжує атаку на Барбі

У Росії продовжують нападки на голлівудський кінохіт "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях.

Цього разу своє невдоволення висловив священник РПЦ із Челябінська Борис Кривоногов. Він звинуватив фільм у тому, що той нібито "не сприяє багатодітності".

Про це Кривоногов розповів на форумі в Челябінську під час обговорення демографічних проблем у країні.

“Барбі" не сприяє багатодітності ні разу, повірте. Культ "Барбі" – це антидержавний культ. Який ще й фінансується, – видав челябінський "мораліст". Поширити

Ким саме фінансується так званий культ Барбі – священик не уточнив. Але в мережі вже жартують, що сценарій до фільму, на думку росіян, писав, мабуть, сам Джо Байден.

Кривоногов також видав порцію маячні про те, що "не можна любити державу, якщо ти не створив сім'ю". Таким чином він намагався закликати співгромадян "повертатися до свого історичного коріння" і створювати багатодітні сім'ї.

Це не перший скандал навколо комедійного блокбастера у Росії. Раніше кінострічку вже звинувачували у "пропаганді" ЛГБТ, а для того, щоб уберегти вразливих росіян від впливу цієї пропаганди, "нецензурні" сцени у фільмі заблюрили, що розсмішило навіть громадян РФ.

Нагадаємо, що офіційно показ "Барбі" в Росії заборонили, а тому росіяни дивляться піратські версії світових прем'єр.

Від показу фільму нібито відмовилися і в Мінкульті РФ. А все через те, що іноземні стрічки не відповідають завданням "за збереженням та зміцненням традиційних російських духовних цінностей".

Барбі та Кен знову разом

Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"

33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Вони чудові разом. Чим більше спільних проєктів – навіть окрім тих, що ми будемо робити – тим краще, – сказав продюсер Джосі Макнамара. Поширити

Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.

Я не можу сказати багато, але я думаю, що ми просто намагаємося зробити все правильно з франшизою. Я був би радий, щоб люди відчули її, коли вона буде готова, – заінтригував Макнамара. Поширити

Наразі відомо, що фільм буде у ретро-стилі, він стане оригінальним фільмом Оушена, дія якого відбувається в 60-х.

Крім Макнамари, виконавчими продюсерами стануть Олівія Мілч і Гері Росс. Сценарій пише Керрі Соломон.