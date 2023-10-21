Звезда Голливуда Мерил Стрип развелась с мужем после 45 лет брака

Известная американская актриса Мерил Стрип больше не скрывает, что не живет вместе со своим мужем.

Что известно о разводе Мерил Стрип

По словам представителя звезды, 74-летняя Мерил Стрип рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером, после 45 лет брака.

Следует обратить внимание на то, что пара сделала это тихо и без скандалов.

Кроме того, выяснилось, что Мерил и Дон уже давно не живут вместе.

Представитель актрисы официально подтвердил, что звезда разошлась с мужем еще шесть лет назад.

В своем заявлении пара сообщила, что "они выбрали жизнь отдельно, однако всегда будут заботиться друг о друге".

Что важно понимать, лично ни Мерил Стрип, ни Дон Гаммер публично не объясняли свое неожиданное решение о разрыве.

Журналисты также обратили внимание на то, что несколько дней назад Мерил Стрип побывала на церемонии вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом на пальце.

Как развивались отношения Мерил Стрип и Дона Гаммера

Влюбленные обручились еще в 1978 году. За период брака они успели родить четверых детей.

У звездной пары также появилось 5 внуков.

Последний раз Мерил Стрип и Дона Гаммера заметили вместе во время церемонии вручения премии Оскар в 2018 году.

После этого муж не сопровождал Мерил на светские мероприятия.

Еще в 2002 году кинозвезда рассказала о своих отношениях с мужем.

По словам голливудской звезды, секрет их долгого брака заключается в том, что "нужно подстраиваться и время от времени умолкать".