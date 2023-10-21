Зірка Голлівуду Меріл Стріп заявила про розлучення після 45 років шлюбу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зірка Голлівуду Меріл Стріп заявила про розлучення після 45 років шлюбу

Меріл Стріп
Джерело:  Page Six

Відома американська акторка Меріл Стріп більше не приховує, що не живе разом зі своїм чоловіком.

Що відомо про розлучення Меріл Стріп

За словами представника зірки, 74-річна Меріл Стріп розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером, після 45 років шлюбу.

Варто звернути увагу на те, що пара зробила це тихо і без скандалів.

Окрім того, з’ясувалося, що Меріл та Дон уже давно не живуть разом.

Представник акторки офіційно підтвердив, що зірка розійшлася з чоловіком ще шість років тому.

У своїй заяві пара повідомила, що "вони обрали життя окремо, проте завжди піклуватимуться одне про одного".

Що важливо розуміти, особисто ані Меріл Стріп, ані Дон Гаммер публічно не пояснювали своє неочікуване рішення про розрив.

Журналісти також звернули увагу на те, що декілька днів тому Меріл Стріп побувала на церемонії вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 із обручкою на пальці.

Як розвивалися стосунки Меріл Стріп та Дона Гаммера

Закохані побралися ще у 1978 році. За період шлюбу вони встигли народити четверо дітей.

Зіркова пара також має 5 онуків.

Востаннє Меріл Стріп та Дона Гаммера помітили разом під церемонії вручення премії Оскар у 2018 році.

Після того чоловік не супроводжує Меріл на світські заходи.

Ще у 2002 році кінозірка розповіла про свої стосунки з чоловіком.

За словами голлівудської зірки, секрет їхнього довгого шлюбу полягає в тому, що "потрібно підлаштовуватися і час від часу замовкати".

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