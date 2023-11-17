Журнал GQ обрав "Чоловіка року" — ним стала жінка

Відома американська мільярдерка та шоувумен Кім Кардаш'ян стала "Чоловіком року" за версією популярного журналу GQ.

Кім Кардаш'ян відзначили статусом “Чоловіком року”

Фото світської діви неочікувано для всіх з’явилося на обкладинці видання.

На світлині бізнесвумен постала в чорному піджаку, сорочці, краватці та з пачкою снеків Cheetos.

Також вона позувала в інших незвичних чоловічих та жіночих образах.

Як з’ясувалося, що Кім Кардаш'ян нагородили престижним титулом "Магнат року".

Редакція чоловічого журналу GQ ухвалила таке неочікуване рішення, оскільки бренд зірки, який має назву SKIMS, обрали офіційним партнером спідньої білизни NBA.

Ба більше, компанія Кім має намір представити колекцію білизни, спеціально розроблену для чоловіків. Так, модель прикрасила обкладинку глянцю:

Що відомо про створення SKIMS

Кім Кардаш'ян відверто зізналася, що завжди мріяла про ідеальну фігуру, яку допомагає швидко створити коригуюча білизна.

Однак їй не подобався скупий вибір відтінків. Саме тому зірка почала фарбувати свою білизну кавою та чаєм в домашніх умовах, щоб вона відповідала її тону шкіри.

Після цього у неї з’явилася ідея створити білизну, яка підійде всім відтінкам шкіри.

Я просто шукала рішення того факту, що я люблю носити білизну, яка коригує моє тіло, але на ринку не було колірного тону, який підходив би моєму відтінку шкіри, не кажучи вже про більшість моїх друзів, – розповідає бізнес-вумен. Поширити

Варто звернути увагу на те, що компанія зірки створює коригуючу білизну різної довжини в 11 кольорах.