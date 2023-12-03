Легендарная группа KISS дала последний живой концерт в Нью-Йорке — видео

Вечером 2 декабря рок-группа KISS отыграла последний концерт своего прощального тура The End of the Road в Нью-Йорке. Однако на этом их карьера не завершается – музыканты продолжат выступать в виде виртуальных аватаров.

Группа Kiss сможет выступать вечно благодаря виртуальным аватарам

Во время выхода на бис текущий состав группы – основатели Пол Стэнли и Джин Симмонс, а также гитарист Томми Тайер и барабанщик Эрик Сингер – покинули сцену, чтобы показать свои цифровые аватары.

После трансформации виртуальный Kiss стал исполнять песню God Gave Rock and Roll to You.

Передовая технология была использована для начала новой главы рок-группы: после 50 лет KISS теперь заинтересован в своеобразном цифровом бессмертии.

KISS стала первой американской группой, сделавшей подобное.

То, чего мы добились, было невероятным, но этого недостаточно. Группа заслуживает того, чтобы жить, потому что она больше нас. Для нас очень интересно сделать следующий шаг и увидеть увековечение KISS, – сказал фронтмен KISS Пол Стэнли. Поделиться

Аватары были созданы компанией из спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнерстве с Pophouse Entertainment Group, соучредителем последней из которых является Бьорн Ульвеус из группы ABBA.

Две компании недавно объединились для шоу ABBA Voyage в Лондоне, во время которого поклонники могли посетить полный концерт шведской группы в исполнении их цифровых аватаров.

Напомним, что KISS была основана в 1973 году. Группа известна своими яркими сценическими образами.

В Киеве группа также выступала – в июне 2019 года.