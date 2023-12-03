Легендарная группа KISS дала последний живой концерт в Нью-Йорке — видео

Вечером 2 декабря рок-группа KISS отыграла последний концерт своего прощального тура The End of the Road в Нью-Йорке. Однако на этом их карьера не завершается – музыканты продолжат выступать в виде виртуальных аватаров.
Группа Kiss сможет выступать вечно благодаря виртуальным аватарам
Во время выхода на бис текущий состав группы – основатели Пол Стэнли и Джин Симмонс, а также гитарист Томми Тайер и барабанщик Эрик Сингер – покинули сцену, чтобы показать свои цифровые аватары.
После трансформации виртуальный Kiss стал исполнять песню God Gave Rock and Roll to You.
Передовая технология была использована для начала новой главы рок-группы: после 50 лет KISS теперь заинтересован в своеобразном цифровом бессмертии.
KISS стала первой американской группой, сделавшей подобное.
Аватары были созданы компанией из спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнерстве с Pophouse Entertainment Group, соучредителем последней из которых является Бьорн Ульвеус из группы ABBA.
Две компании недавно объединились для шоу ABBA Voyage в Лондоне, во время которого поклонники могли посетить полный концерт шведской группы в исполнении их цифровых аватаров.
Напомним, что KISS была основана в 1973 году. Группа известна своими яркими сценическими образами.
В Киеве группа также выступала – в июне 2019 года.
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