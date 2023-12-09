Країни ЄС уклали політичну угоду щодо закону про ШІ

Європа стала першим континентом, який встановив чіткі правила використання штучного інтелекту. Дебати з цього приводу тривали три доби.

ЄС регламентував ШІ

В ЄС уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Це перша спроба Євросоюзу врегулювати нову технологію.

Депутати Європейського парламенту, представники країн-членів та експерти Європейської комісії уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Загалом переговори тривали цілих 36 годин.

Представникам трьох інституцій Євросоюзу вдалося досягти згоди з таких суперечливих питань, як:

прогнозоване застосування,

розпізнавання облич,

використання штучного інтелекту правоохоронними органами.

Однак зазначається, що потрібно буде ще більше технічної роботи над текстом закону, щоб удосконалити досягнуту політичну угоду.

Закон про ШІ – це набагато більше, ніж зведення правил, це стартовий майданчик для стартапів і дослідників з ЄС, які очолять світову гонку ШІ, – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Поширити

Депутат Драгош Тудораш, один із співдоповідачів закону про ШІ в Європарламенті, додав:

Ми перші в світі, хто встановив реальне регулювання для ШІ і для майбутнього цифрового світу, керованого ШІ, спрямовуючи розвиток і еволюцію цієї технології в напрямку, орієнтованому на людину. Поширити

Що передбачають нові правила

Законодавство передбачає запровадження особливого нагляду за системами штучного інтелекту, які взаємодіють з людиною. В основі проєкту ЄС лежить перелік правил, які поширюються лише на системи, які вважаються "високоризиковими" і використовуються переважно в таких чутливих сферах, як критична інфраструктура, освіта, людські ресурси, правоохоронні органи тощо.

На ці системи покладуть низку зобов'язань, таких як забезпечення людського контролю над машиною, складання технічної документації або впровадження системи управління ризиками. Зокрема новий закон змусить їх інформувати користувача про те, що він взаємодіє з машиною.

Документ також передбачає заборони, які стосуватимуться переважно тих застосувань, що суперечать європейським цінностям.

Зокрема, ЄС наводить Китай як негативний приклад, який не варто наслідувати через системи оцінки громадян, масового спостереження або віддаленої біометричної ідентифікації людей у громадських місцях. Однак щодо останнього пункту, то країнам ЄС надали свободу дій для певних видів правоохоронної діяльності, таких як боротьба з тероризмом.

Угода також передбачає, що європейське законодавство буде оснащене заходами спостереження і санкціями. Для цього в Європейській комісії створять Європейський офіс зі штучного інтелекту. За найбільш серйозні правопорушення будуть накладатися штрафи в розмірі до 7 відсотків від обороту, з нижньою межею в 35 млн євро.