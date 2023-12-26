ФБР підозрює Китай у використанні ШІ для шпигування за громадянами США — WSJ

ФБР США підозрює китайські спецслужби у використанні технологій штучного інтелекту для шпигування за американськими громадянами у великих масштабах.

Що відомо про загрозу через використання Китаєм ШІ

За інформацією журналістів видання, ще у липні 2018 року співробітник корпорації Apple Сяолан Чжан намагався з аеропорту Сан-Хосе, Каліфорнія вилетіти до Пекіна.

Зокрема, йому вдалось пройти КПП у терміналі B, однак вилетіти йому не дали співробітники ФБР.

За інформацією служби безпеки Apple, співробітника заарештували за звинуваченнями у крадіжці комерційної таємниці, пов’язаної із програмою автономного керування компанією.

Це була сутичка в безперервній тіньовій війні між США та Китаєм за перевагу в області штучного інтелекту. Два суперники намагаються вирватися вперед у освоєнні технології з потенціалом змінити економіку, геополітику та війну, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що ШІ є у списку критично важливих технологій для США, які ФБР захищає від іноземних держав та осіб, особливо від Китаю, який робить те саме.

Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, окрім загрози крадіжки інтелектуальної власності.

Чи може Китай вести масштабне шпигування за громадянами США

ФБР та інші агентства вважають, що замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, Китай може використовувати штучний інтелект для збору та накопичення даних про американців у масштабах, які ніколи раніше не були можливими, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що протягом останнього року проблема настільки загострилась, що ФБР та керівники розвідок країн-партнерів США провели у жовтні зустріч із провідними розробниками у галузі ШІ.

У США вважають, що китайська влада може використовувати зібрані особисті дані, щоб ідентифікувати американських шпигунів, а також для стеження за чиновниками в Білому домі.